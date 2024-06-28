В столичном ТЦ "Гулливер" открыли фото- и видеоэкспозицию "Воля к Победе", передает УНН.

Детали

Официальное открытие фото- и видеоэкспозиции состоялось в среду, 26 июня. Мероприятие посвятили украинским спортсменам, которые в условиях войны готовятся к соревнованиям. К просмотру представлены 78 различных фотографий выставки.

Участие в мероприятии принял исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Матвей Бедный.

"Та целевая аудитория, которая ориентирована на спортсменов, она обычно не смотрит новости, она не слушает политиков. Она не интересуется политическими процессами. Но они являются очень важными. Это наша молодежь, которая будет формировать международную повестку дня уже завтра", - прокомментировал он.

Среди участников мероприятия были и некоторые герои самих фото-историй. Это, в частности, теннисист Сергей Стаховский, который сейчас служит в составе спецподразделения СБУ "Альфа", и гимнастка Виктория Оноприенко.

Организаторы экспозиции в свою очередь отметили, что на ее создание не пошло "ни копейки" из государственного бюджета. Расходы на себя взяли меценаты - Благотворительный фонд "МХП-Громаді".

"Мы концентрируемся на том, что помогаем, в первую очередь, военным. Также мы находим возможность участвовать и в культурных, и в образовательных проектах, и в проектах по здравоохранению, и в спортивных.

Этот проект для нас является уникальным. Очень благодарны всей команде, которая приобщена к реализации этого проекта. И желаем нашим спортсменам победы. Чтобы этот проект их вдохновил", - комментирует председатель Наблюдательного совета Благотворительного фонда "МХП-Громаді" Юрий Мельник.

Мельник также рассказал, как подобные мероприятия помогают стране в военное время.

"Когда мы говорим о проекте "Воля к победе", который показывает в каких условиях украинские спортсмены готовятся к Олимпийским играм, мир должен понять, что Украине нелегко, но Украина может и воевать, и защищаться. И может рассчитывать на победу за счет своих патриотических украинских спортсменов", - сообщил он.

Участие в мероприятии также принял глава Национального Олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт.

"Наши команды объединились. Другого пути не бывает, когда мы все сплочены, все вместе. Мы работаем над всеми проектами. Работаем над подготовкой нашей команды к Олимпийским играм. Мы работаем над тем, чтобы россиян не было на Олимпиаде.

Еще не все закончено. После олимпийских игр в Париже будет зимняя Олимпиада. Нам нужно и дальше работать и не останавливаться", - заявил он.

Справка

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 13 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.