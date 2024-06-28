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Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

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Воля до Перемоги: у Києві відкрили мультимедійну виставку про незламність українських спортсменів перед Олімпійськими іграми

Київ • УНН

 • 31239 перегляди

У Києві відкрилася фотовиставка "Воля до перемоги", яка демонструє підготовку українських спортсменів до змагань в умовах війни та підкреслює їхню стійкість і рішучість досягти успіху, незважаючи на виклики, що постають перед ними.

Воля до Перемоги: у Києві відкрили мультимедійну виставку про незламність українських спортсменів перед Олімпійськими іграми

У столичному ТЦ "Гуллівер" відкрили фото- та відеоекспозицію "Воля до Перемоги", передає УНН.

Деталі

Офіційне відкриття фото- та відеоекспозиції відбулося у середу, 26 червня. Захід присвятили українським спортсменам, які в умовах війни готуються до змагань. До перегляду представлені 78 різноманітних світлин виставки.

Участь у заході взяв виконуючий обов’язків міністра молоді та спорту Матвій Бідний.

"Та цільова аудиторія, яка орієнтована на спортсменів, вона зазвичай не дивиться новини, вона не слухає політиків. Вона не цікавиться політичними процесами. Але вони є дуже важливими. Це наша молодь, яка буде формувати міжнародний порядок денний вже завтра", - прокоментував він.

Серед учасників заходу були і деякі герої самих фото-історій. Це, зокрема, тенісист Сергій Стаховський, який зараз служить в складі спецпідрозділу СБУ "Альфа", та гімнастка Вікторія Онопрієнко.

Організатори експозиції у свою чергу наголосили, що на її створення не пішло "ні копійки" з державного бюджету. Витрати на себе взяли меценати - Благодійний фонд "МХП-Громаді".

"Ми концентруємося на тому, що допомагаємо, в першу чергу, військовим. Також ми знаходимо можливість брати участь і в культурних, і в освітницьких проєктах, і в проєктах з охорони здоров’я, і в спортивних.

Цей проєкт для нас є унікальним. Дуже вдячні всій команді, яка долучена до реалізації цього проєкту. І бажаємо нашим спортсменам перемоги. Щоб цей проєкт їх надихнув", - коментує голова Наглядової ради Благодійного фонду "МХП-Громаді" Юрій Мельник.

Мельник також розповів, як подібні заходи допомагають країні у воєнний час.

"Коли ми говоримо про проєкт "Воля до перемоги", який показує в яких умовах українські спортсмени готуються до Олімпійських ігор, світ повинен зрозуміти, що Україні нелегко, але Україна може і воювати, і захищатись. І може розраховувати на перемогу за рахунок своїх патріотичних українських спортсменів", - повідомив він.

Участь у заході також взяв очільник Національного Олімпійського комітету України Вадим Гутцайт.

"Наші команди об’єдналися. Іншого шляху не буває, коли ми всі згуртовані, всі разом. Ми працюємо над усіма проєктами. Працюємо над підготовкою нашої команди до Олімпійських ігор. Ми працюємо над тим, щоб росіян не було на Олімпіаді.

Ще все не закінчено. Після олімпійських ігор в Парижі буде зимова Олімпіада. Нам потрібно й далі працювати і не зупинятися", - заявив він.

Довідка

"МХП-Громаді" - український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія - комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 13 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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