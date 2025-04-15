Літні Олімпійські ігри 2024

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 12917 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

12:21 • 13602 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 33661 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 163598 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 140683 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 143413 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136576 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136623 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196818 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Новини Світу • 13 квітня, 12:12 • 7190 перегляди

Олімпійська чемпіонка Магучіх задонатила мільйон з призових на допомогу тваринам

Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх передала 1 млн грн з призових на допомогу тваринам. Кошти отримали UAnimals та чотири притулки для тварин, щоб забезпечити їх ліками, їжею та теплим місцем.

Суспільство • 15 серпня, 10:08 • 22567 перегляди

Українські спортсмени повернулися після виступів на Олімпіаді-2024 у Парижі

Спортсмени зі стрибків у воду, легкої атлетики, вільної боротьби та веслування повернулися до Києва після Олімпіади-2024. Олексій Середа, який посів 8 місце у стрибках з вишки, поділився враженнями та планами на майбутнє.

Спорт • 12 серпня, 15:29 • 17885 перегляди

Олімпіада-2024: Україна завершує виступи з 12 медалями

Україна здобула 12 медалей на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі. Три золоті нагороди стали найкращим результатом країни за останні 12 років на рівні Олімпіад.

Спорт • 11 серпня, 11:20 • 115751 перегляди

Олімпіада-2024: розклад виступів українських спортсменів на 11 серпня

11 серпня на Олімпіаді в Парижі виступить один український спортсмен у вільній боротьбі. Церемонія закриття Ігор розпочнеться о 22:00, Україна посідає 21 місце в медальному заліку з 12 нагородами.

Спорт • 11 серпня, 04:22 • 32111 перегляди

Олімпіада-2024: Жан Беленюк здобув бронзу у греко-римській боротьбі

Український борець Жан Беленюк виборов бронзову медаль на Олімпіаді-2024 у ваговій категорії до 87 кг. Це третя олімпійська нагорода спортсмена після срібла 2016 року та золота 2020 року.

Спорт • 8 серпня, 18:05 • 115917 перегляди

Олімпіада-2024: 16-річна Таїсія Онофрійчук пройшла у фінал з художньої гімнастики

Таїсія Онофрійчук кваліфікувалася до фіналу Олімпіади-2024 в особистому багатоборстві з художньої гімнастики. Українка посіла друге місце у відборі з оцінкою 135.750, фінал відбудеться 9 серпня.

Спорт • 8 серпня, 16:28 • 22297 перегляди

Рибачок і Лузан вийшли до півфіналу Олімпіади-2024 у каное-одиночках

Українки Анастасія Рибачок та Людмила Лузан кваліфікувались до півфіналу Олімпіади в Парижі в каное-одиночках на 200 м. Обидві спортсменки фінішували першими у своїх чвертьфінальних заїздах, півфінали відбудуться 10 серпня.

Спорт • 8 серпня, 13:43 • 17013 перегляди

США встановили перший світовий рекорд Олімпіади-2024 у легкій атлетиці

Збірна США встановила світовий рекорд у змішаній естафеті 4х400 м на Олімпіаді в Парижі, пробігши за 3:07. 41. Це перший світовий рекорд Ігор-2024 у легкій атлетиці.

Спорт • 3 серпня, 09:18 • 19770 перегляди

Плавець Романчук через хворобу достроково завершив виступи на Олімпіаді-2024

Український плавець Михайло Романчук був змушений знятися з кваліфікації на дистанції 1500 метрів вільним стилем через високу температуру та слабкість. Для дворазового призера Олімпіади-2020 виступ на Іграх-2024 завершено достроково.

Спорт • 3 серпня, 08:28 • 18825 перегляди

Франція посилює захист залізниці після диверсії на тлі Олімпіади-2024

Після диверсії на залізниці уряд Франції та SNCF планують посилити захист залізничної мережі. Збільшать кількість нічних перевірок та патрулювання, а також використання обладнання для спостереження.

Новини Світу • 2 серпня, 07:47 • 20385 перегляди

Україна завершила виступи на Олімпіаді-2024 з тенісу

Українські тенісистки Людмила та Надія Кіченок програли у чвертьфіналі Олімпійських ігор-2024 у Парижі іспанській парі. Україна завершила виступи в тенісному турнірі без медалей.

Спорт • 1 серпня, 17:44 • 23565 перегляди

Зеленський про "нейтральну" участь спортсменів з рф та білорусі в Олімпійських іграх: "Це напівсанкції"

Президент України назвав напівсанкціями допуск у нейтральному статусі росіян та білорусів до Олімпіади.

Політика • 1 серпня, 09:48 • 23241 перегляди

Українська жіноча четвірка з академічного веслування не втримала місце на п'єдесталі Олімпіади-2024

Українські спортсменки у парній четвірці з академічного веслування фінішували п'ятими на Олімпіаді в Парижі з часом 6:23. 05. Золото виборола команда Великої Британії, срібло - Нідерланди, бронзу - Німеччина.

Спорт • 31 липня, 12:45 • 15199 перегляди

Олімпіада-2024: змагання з триатлону дозволили у середу після чергового тесту на якість води у Сені

Організатори дозволили провести олімпійські змагання з триатлону в Сені після покращення якості води. Рішення ухвалили на основі останніх аналізів, незважаючи на нічний дощ.

Спорт • 31 липня, 06:13 • 15994 перегляди

Україна програла Китаю у чвертьфіналі з фехтування на шпагах на Олімпіаді-2024

Українська команда поступилася Китаю з рахунком 41:45 у чвертьфіналі турніру з фехтування на шпагах на Олімпіаді-2024. Тепер збірна України боротиметься за 5-8 місця в олімпійському турнірі.

Спорт • 30 липня, 13:00 • 16309 перегляди

"Знаю, кому не треба тиснути руку": Харлан про обійми з ексросіянкою після виграшу бою Олімпіади

Ольга Харлан прокоментувала свої обійми з Анною Баштою після бою на Олімпіаді. Українка наголосила, що Башта вже 5 років представляє Азербайджан, а не Росію.

Спорт • 30 липня, 10:57 • 18279 перегляди

Українець Романчук не потрапив у фінал запливу на 800 м на Олімпіаді-2024

Український плавець Михайло Романчук посів 17-е місце у кваліфікації на 800 м вільним стилем на Олімпіаді в Парижі. Спортсмен висловив розчарування результатом і готується до кваліфікації на 1500 м.

Спорт • 29 липня, 11:00 • 17882 перегляди

Фехтувальниця Харлан тріумфувала у першому поєдинку на Олімпіаді-2024

Українська фехтувальниця Ольга Харлан виграла свій перший поєдинок на Олімпіаді-2024 у шаблях, перемігши японку Фукушіму з рахунком 15:9. Наступний бій Харлан в 1/8 фіналу відбудеться о 15:05 за київським часом.

Спорт • 29 липня, 09:27 • 18781 перегляди

Українка Білодід перемогла в першій сутичці на Олімпіаді-2024 за п'ять секунд

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід виграла першу сутичку на Олімпіаді-2024 за 5 секунд, виконавши прийом на іппон. Вона пройшла в 1/8 фіналу, наступний поєдинок відбудеться приблизно через годину.

Спорт • 29 липня, 08:40 • 18767 перегляди

Оргкомітет Олімпіади в Парижі позбавив акредитацій 4 російських журналістів

Оргкомітет Олімпійських ігор у Парижі анулював акредитації чотирьох журналістів агентства тарс. Рішення прийнято на підставі документа від французької влади з посиланням на Кодекс внутрішньої безпеки Франції.

Політика • 28 липня, 21:38 • 85504 перегляди

Романчук і Світоліна понесуть прапор України на відкритті Олімпіади-2024

Призери попередніх Ігор Михайло Романчук та Еліна Світоліна будуть прапороносцями збірної України на церемонії відкриття Олімпіади-2024 у Парижі. Церемонія відбудеться 26 липня о 21:00 за київським часом.

Спорт • 25 липня, 20:43 • 21618 перегляди

На Олімпіаді-2024 встановлено перший світовий рекорд

Південнокорейська лучниця Лім Шихьон встановила світовий рекорд на Олімпіаді в Парижі, набравши 694 бали. Це на 2 бали більше за попередній рекорд, встановлений її співвітчизницею Кан Чже Йон у 2019 році.

Спорт • 25 липня, 14:12 • 20422 перегляди

Бех-Романчук виграла бронзу у першому старті після травми

Марина Бех-Романчук здобула бронзову медаль у потрійному стрибку на етапі Діамантової ліги в Монако - це її перший старт за півроку і четвертий результат у кар'єрі.

Спорт • 12 липня, 23:29 • 20436 перегляди

CNN: Військові бази США в Європі перейшли у стан підвищеної готовності через загрозу теракту

Військові бази США в Європі були приведені в стан підвищеної готовності через достовірні розвідувальні дані, що вказували на ймовірність терористичної діяльності або нападу.

Війна • 30 червня, 22:31 • 104186 перегляди

Воля до Перемоги: у Києві відкрили мультимедійну виставку про незламність українських спортсменів перед Олімпійськими іграми

У Києві відкрилася фотовиставка "Воля до перемоги", яка демонструє підготовку українських спортсменів до змагань в умовах війни та підкреслює їхню стійкість і рішучість досягти успіху, незважаючи на виклики, що постають перед ними.

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У Версальському палаці спалахнула пожежа: відвідувачів евакуювали

Під час ремонтних робіт на даху Версальського палацу спалахнула пожежа, через яку довелося евакуювати відвідувачів, але колекція не постраждала.

Кримінал та НП • 11 червня, 15:03 • 23384 перегляди

Німеччина підтримує відсторонення російських та білоруських атлетів від Олімпіади

Німеччина підтримує позицію України щодо відсторонення російських та білоруських спортсменів від міжнародних спортивних змагань, включаючи Олімпійські ігри.

Спорт • 27 січня, 10:13 • 103261 перегляди