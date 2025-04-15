Літні Олімпійські ігри 2024

В Європі зростає загроза радикалізації дітей через онлайн-контент. Екстремісти використовують порно, сцени насильства та соцмережі для впливу на підлітків, що призводить до спроб терактів.
Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх передала 1 млн грн з призових на допомогу тваринам. Кошти отримали UAnimals та чотири притулки для тварин, щоб забезпечити їх ліками, їжею та теплим місцем.
Спортсмени зі стрибків у воду, легкої атлетики, вільної боротьби та веслування повернулися до Києва після Олімпіади-2024. Олексій Середа, який посів 8 місце у стрибках з вишки, поділився враженнями та планами на майбутнє.
Україна здобула 12 медалей на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі. Три золоті нагороди стали найкращим результатом країни за останні 12 років на рівні Олімпіад.
11 серпня на Олімпіаді в Парижі виступить один український спортсмен у вільній боротьбі. Церемонія закриття Ігор розпочнеться о 22:00, Україна посідає 21 місце в медальному заліку з 12 нагородами.
Український борець Жан Беленюк виборов бронзову медаль на Олімпіаді-2024 у ваговій категорії до 87 кг. Це третя олімпійська нагорода спортсмена після срібла 2016 року та золота 2020 року.
Таїсія Онофрійчук кваліфікувалася до фіналу Олімпіади-2024 в особистому багатоборстві з художньої гімнастики. Українка посіла друге місце у відборі з оцінкою 135.750, фінал відбудеться 9 серпня.
Українки Анастасія Рибачок та Людмила Лузан кваліфікувались до півфіналу Олімпіади в Парижі в каное-одиночках на 200 м. Обидві спортсменки фінішували першими у своїх чвертьфінальних заїздах, півфінали відбудуться 10 серпня.
Збірна США встановила світовий рекорд у змішаній естафеті 4х400 м на Олімпіаді в Парижі, пробігши за 3:07. 41. Це перший світовий рекорд Ігор-2024 у легкій атлетиці.
Український плавець Михайло Романчук був змушений знятися з кваліфікації на дистанції 1500 метрів вільним стилем через високу температуру та слабкість. Для дворазового призера Олімпіади-2020 виступ на Іграх-2024 завершено достроково.
Після диверсії на залізниці уряд Франції та SNCF планують посилити захист залізничної мережі. Збільшать кількість нічних перевірок та патрулювання, а також використання обладнання для спостереження.
Українські тенісистки Людмила та Надія Кіченок програли у чвертьфіналі Олімпійських ігор-2024 у Парижі іспанській парі. Україна завершила виступи в тенісному турнірі без медалей.
Президент України назвав напівсанкціями допуск у нейтральному статусі росіян та білорусів до Олімпіади.
Українські спортсменки у парній четвірці з академічного веслування фінішували п'ятими на Олімпіаді в Парижі з часом 6:23. 05. Золото виборола команда Великої Британії, срібло - Нідерланди, бронзу - Німеччина.
Організатори дозволили провести олімпійські змагання з триатлону в Сені після покращення якості води. Рішення ухвалили на основі останніх аналізів, незважаючи на нічний дощ.
Українська команда поступилася Китаю з рахунком 41:45 у чвертьфіналі турніру з фехтування на шпагах на Олімпіаді-2024. Тепер збірна України боротиметься за 5-8 місця в олімпійському турнірі.
Ольга Харлан прокоментувала свої обійми з Анною Баштою після бою на Олімпіаді. Українка наголосила, що Башта вже 5 років представляє Азербайджан, а не Росію.
Український плавець Михайло Романчук посів 17-е місце у кваліфікації на 800 м вільним стилем на Олімпіаді в Парижі. Спортсмен висловив розчарування результатом і готується до кваліфікації на 1500 м.
Українська фехтувальниця Ольга Харлан виграла свій перший поєдинок на Олімпіаді-2024 у шаблях, перемігши японку Фукушіму з рахунком 15:9. Наступний бій Харлан в 1/8 фіналу відбудеться о 15:05 за київським часом.
Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід виграла першу сутичку на Олімпіаді-2024 за 5 секунд, виконавши прийом на іппон. Вона пройшла в 1/8 фіналу, наступний поєдинок відбудеться приблизно через годину.
Оргкомітет Олімпійських ігор у Парижі анулював акредитації чотирьох журналістів агентства тарс. Рішення прийнято на підставі документа від французької влади з посиланням на Кодекс внутрішньої безпеки Франції.
Призери попередніх Ігор Михайло Романчук та Еліна Світоліна будуть прапороносцями збірної України на церемонії відкриття Олімпіади-2024 у Парижі. Церемонія відбудеться 26 липня о 21:00 за київським часом.
Південнокорейська лучниця Лім Шихьон встановила світовий рекорд на Олімпіаді в Парижі, набравши 694 бали. Це на 2 бали більше за попередній рекорд, встановлений її співвітчизницею Кан Чже Йон у 2019 році.
Марина Бех-Романчук здобула бронзову медаль у потрійному стрибку на етапі Діамантової ліги в Монако - це її перший старт за півроку і четвертий результат у кар'єрі.
Військові бази США в Європі були приведені в стан підвищеної готовності через достовірні розвідувальні дані, що вказували на ймовірність терористичної діяльності або нападу.
У Києві відкрилася фотовиставка "Воля до перемоги", яка демонструє підготовку українських спортсменів до змагань в умовах війни та підкреслює їхню стійкість і рішучість досягти успіху, незважаючи на виклики, що постають перед ними.
Під час ремонтних робіт на даху Версальського палацу спалахнула пожежа, через яку довелося евакуювати відвідувачів, але колекція не постраждала.
Німеччина підтримує позицію України щодо відсторонення російських та білоруських спортсменів від міжнародних спортивних змагань, включаючи Олімпійські ігри.