Літні Олімпійські ігри 2024

Воля до Перемоги: у Києві відкрили мультимедійну виставку про незламність українських спортсменів перед Олімпійськими іграми

У Києві відкрилася фотовиставка "Воля до перемоги", яка демонструє підготовку українських спортсменів до змагань в умовах війни та підкреслює їхню стійкість і рішучість досягти успіху, незважаючи на виклики, що постають перед ними.