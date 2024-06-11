У Версальському палаці спалахнула пожежа: відвідувачів евакуювали
Київ • УНН
Під час ремонтних робіт на даху Версальського палацу спалахнула пожежа, через яку довелося евакуювати відвідувачів, але колекція не постраждала.
У вівторок у Версальському палаці спалахнула пожежа через що довелося евакуювати відвідувачів з одного з найбільш жвавих туристичних місць Франції, передає УНН із посиланням на Reuters.
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"Пожежники приїхали. Диму, полум'я більше немає і колекція не постраждала", - йдеться у повідомленні.
За даними видання, пожежа виникла на ділянці покрівлі, де проводилися ремонтні роботи.
Додамо
Палац, побудований у 17 столітті для короля Людовика XIV, був головною королівською резиденцією до Французької революції та повалення монархії в 1789 році.
Щороку палац відвідують понад сім мільйонів людей. Пізніше цього літа тут проходитимуть змагання з кінного спорту Олімпійських ігор.
Нагадаємо
У 2019 році пожежа охопила дах собору Паризької Богоматері. Вогонь охопив шпиль і майже повалив головні дзвіниці. По всьому світу телеглядачі з жахом спостерігали, як горить середньовічна будівля.