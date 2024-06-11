В Версальском дворце вспыхнул пожар: посетителей эвакуировали

Во вторник в Версальском дворце вспыхнул пожар из-за которого эвакуировали посетителей из одного из самых оживленных туристических мест Франции, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

"Пожарные приехали. Дыма, пламени больше нет и коллекция не пострадала", - говорится в сообщении.

По данным издания, пожар возник на участке кровли, где проводились ремонтные работы.

Добавим

Дворец, построенный в 17 веке для короля Людовика XIV, был главной королевской резиденцией до Французской революции и свержения монархии в 1789 году.

Ежегодно дворец посещают более семи миллионов человек. Позже этим летом здесь будут проходить соревнования по конному спорту Олимпийских игр.

Напомним

В 2019 году пожар охватил крышу собора Парижской Богоматери. Огонь охватил шпиль и почти повалил главные колокольни. По всему миру телезрители с ужасом наблюдали, как горит средневековое здание.