В Версальском дворце вспыхнул пожар: посетителей эвакуировали
Киев • УНН
Во время ремонтных работ на крыше Версальского дворца вспыхнул пожар, из-за которого пришлось эвакуировать посетителей, но коллекция не пострадала.
Во вторник в Версальском дворце вспыхнул пожар из-за которого эвакуировали посетителей из одного из самых оживленных туристических мест Франции, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
"Пожарные приехали. Дыма, пламени больше нет и коллекция не пострадала", - говорится в сообщении.
По данным издания, пожар возник на участке кровли, где проводились ремонтные работы.
Добавим
Дворец, построенный в 17 веке для короля Людовика XIV, был главной королевской резиденцией до Французской революции и свержения монархии в 1789 году.
Ежегодно дворец посещают более семи миллионов человек. Позже этим летом здесь будут проходить соревнования по конному спорту Олимпийских игр.
Напомним
В 2019 году пожар охватил крышу собора Парижской Богоматери. Огонь охватил шпиль и почти повалил главные колокольни. По всему миру телезрители с ужасом наблюдали, как горит средневековое здание.