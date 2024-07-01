CNN: Військові бази США в Європі перейшли у стан підвищеної готовності через загрозу теракту

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 59629 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 145719 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 141315 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 119341 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 130923 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 84216 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 92528 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98537 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89581 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 219161 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
1.3м/с
41%
Популярнi новини

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

13 квітня, 07:30 • 40879 перегляди

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

13 квітня, 09:00 • 18223 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

10:46 • 17846 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

11:19 • 40937 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

12:43 • 19451 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 141315 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 219162 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 369589 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 305228 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 413633 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 9844 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 30209 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 27176 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 119342 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 32332 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

CNN: Військові бази США в Європі перейшли у стан підвищеної готовності через загрозу теракту

Київ • УНН

 • 104181 перегляди

Військові бази США в Європі були приведені в стан підвищеної готовності через достовірні розвідувальні дані, що вказували на ймовірність терористичної діяльності або нападу.

CNN: Військові бази США в Європі перейшли у стан підвищеної готовності через загрозу теракту

Кілька військових баз США в Європі були переведені в стан підвищеної бойової готовності на вихідних на тлі побоювань щодо можливої терористичної атаки. Про це агентству CNN повідомили два американських чиновники, передає УНН.

Деталі

Бази, в тому числі гарнізон армії США в Штутгарті (Німеччина), де розташована штаб-квартира Європейського командування США, в неділю підняли рівень захисту до другого за значенням стану "Чарлі".

Цей статус застосовується, коли "відбувається інцидент або отримуються розвідувальні дані, що вказують на ймовірність терористичних дій або нападу на особовий склад або обʼєкти".

Один з американських чиновників, який перебуває на базі в Європі, сказав CNN, що вони не бачили такого рівня загрози "щонайменше 10 років", і зазвичай це означає, що військові отримали "активно-надійну загрозу".

Наразі не зрозуміло, які саме розвідувальні дані спричинили посилені заходи безпеки, але європейська влада попереджала про потенційну терористичну загрозу на континенті, особливо напередодні Олімпійських ігор у Парижі в липні й під час цьогорічного Чемпіонату Європи з футболу в Німеччині.

У Німеччині заявили про можливість проводити більше базових тренувань для новобранців ЗСУ27.06.24, 15:25 • 22789 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ВійнаПолітикаНовини Світу
CNN
Літні Олімпійські ігри 2024
Reuters
Штутгарт
Євро 2024
Європа
Німеччина
Сполучені Штати
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,845.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,591.45