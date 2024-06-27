У Німеччині заявили про можливість проводити більше базових тренувань для новобранців ЗСУ
Київ • УНН
Більше українських новобранців можуть пройти базову підготовку в Німеччині з наступного року, якщо Київ поверне деякі військові навчання назад в Україну, заявив глава командування спеціальної підготовки ЄС під Берліном.
Більше новобранців української армії можуть пройти базову підготовку в Німеччині з наступного року, якщо Київ перенесе частину військових навчань назад в Україну, заявив голова командування спеціальної підготовки ЄС під Берліном генерал-лейтенант Андреас Марлоу, повідомяє УНН з посиланням на Reuters.
Ми отримали більше запитів на навчання, оскільки Україна продовжує мобілізацію, зокрема, на базову підготовку, яка здебільшого проводиться Великою Британією
За його словами, це, найімовірніше, вплине на колективні тренування - за участю цілих рот або батальйонів, - які досі проводили в Німеччині, і які слідують за базовою підготовкою.
Як вказав генерал-лейтенант, Київ прагне проводити більше тренувань самостійно, щоб спростити логістику і дозволити військам бути на фронті в коротші терміни. Зазначається, що Іспанія проводить деякі тренування для українських військ, як і Польща.
Командування спеціальної підготовки Марлоу (STC) є частиною військової місії Європейського союзу, створеної у 2022 році для навчання близько 60 000 українських військовослужбовців різних навичок до середини листопада 2024 року.
У Німеччині інструктори з 14 країн навчають військовослужбовців управлінню танками та системами протиповітряної оборони Patriot і IRIS-T, снайпери, інженери, парамедики та оператори дронів освоюють свої професії, а IT-експерти вчаться протистояти хакерам.
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Марлоу сказав, що не очікує, що така спеціалізована підготовка перейде до України, оскільки для цього необхідно мати зброю і певну інфраструктуру, наприклад, тренажери.
За його словами, Київ сподівається перенести колективну підготовку на батьківщину почасти тому, що українцям легше викладати оперативну доктрину, а також для того, щоб прискорити розгортання нових військ.
"Київ матиме готові до використання війська набагато швидше, ніж якби вони проходили підготовку в Німеччині або Іспанії", - сказав він.