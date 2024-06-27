У Німеччині заявили про можливість проводити більше базових тренувань для новобранців ЗСУ

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 61006 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 148604 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 143725 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 120959 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 131899 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 84570 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 92817 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98643 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89639 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 220265 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
1.3м/с
46%
Популярнi новини

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

13 квітня, 09:00 • 19479 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 19171 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 42337 перегляди

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

13 квітня, 11:54 • 15729 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

12:43 • 21226 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 143725 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 220265 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 370465 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 306220 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 414563 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 10528 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 30697 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 27628 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 120956 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 32699 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

У Німеччині заявили про можливість проводити більше базових тренувань для новобранців ЗСУ

Київ • УНН

 • 22789 перегляди

Більше українських новобранців можуть пройти базову підготовку в Німеччині з наступного року, якщо Київ поверне деякі військові навчання назад в Україну, заявив глава командування спеціальної підготовки ЄС під Берліном.

У Німеччині заявили про можливість проводити більше базових тренувань для новобранців ЗСУ

Більше новобранців української армії можуть пройти базову підготовку в Німеччині з наступного року, якщо Київ перенесе частину військових навчань назад в Україну, заявив голова командування спеціальної підготовки ЄС під Берліном генерал-лейтенант Андреас Марлоу, повідомяє УНН з посиланням на Reuters.

Ми отримали більше запитів на навчання, оскільки Україна продовжує мобілізацію, зокрема, на базову підготовку, яка здебільшого проводиться Великою Британією

- сказав Андреас Марлоу.

За його словами, це, найімовірніше, вплине на колективні тренування - за участю цілих рот або батальйонів, - які досі проводили в Німеччині, і які слідують за базовою підготовкою.

Як вказав генерал-лейтенант, Київ прагне проводити більше тренувань самостійно, щоб спростити логістику і дозволити військам бути на фронті в коротші терміни. Зазначається, що Іспанія проводить деякі тренування для українських військ, як і Польща.

Командування спеціальної підготовки Марлоу (STC) є частиною військової місії Європейського союзу, створеної у 2022 році для навчання близько 60 000 українських військовослужбовців різних навичок до середини листопада 2024 року.

У Німеччині інструктори з 14 країн навчають військовослужбовців управлінню танками та системами протиповітряної оборони Patriot і IRIS-T, снайпери, інженери, парамедики та оператори дронів освоюють свої професії, а IT-експерти вчаться протистояти хакерам.

Чехія підготує 4 тисячі українських солдатів на своїй території09.06.24, 02:15 • 26203 перегляди

Марлоу сказав, що не очікує, що така спеціалізована підготовка перейде до України, оскільки для цього необхідно мати зброю і певну інфраструктуру, наприклад, тренажери.

За його словами, Київ сподівається перенести колективну підготовку на батьківщину почасти тому, що українцям легше викладати оперативну доктрину, а також для того, щоб прискорити розгортання нових військ.

"Київ матиме готові до використання війська набагато швидше, ніж якби вони проходили підготовку в Німеччині або Іспанії", - сказав він.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаПолітикаНовини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,224.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,595.67