У Німеччині заявили про можливість проводити більше базових тренувань для новобранців ЗСУ

Більше новобранців української армії можуть пройти базову підготовку в Німеччині з наступного року, якщо Київ перенесе частину військових навчань назад в Україну, заявив голова командування спеціальної підготовки ЄС під Берліном генерал-лейтенант Андреас Марлоу, повідомяє УНН з посиланням на Reuters.

Ми отримали більше запитів на навчання, оскільки Україна продовжує мобілізацію, зокрема, на базову підготовку, яка здебільшого проводиться Великою Британією - сказав Андреас Марлоу.

За його словами, це, найімовірніше, вплине на колективні тренування - за участю цілих рот або батальйонів, - які досі проводили в Німеччині, і які слідують за базовою підготовкою.

Як вказав генерал-лейтенант, Київ прагне проводити більше тренувань самостійно, щоб спростити логістику і дозволити військам бути на фронті в коротші терміни. Зазначається, що Іспанія проводить деякі тренування для українських військ, як і Польща.

Командування спеціальної підготовки Марлоу (STC) є частиною військової місії Європейського союзу, створеної у 2022 році для навчання близько 60 000 українських військовослужбовців різних навичок до середини листопада 2024 року.

У Німеччині інструктори з 14 країн навчають військовослужбовців управлінню танками та системами протиповітряної оборони Patriot і IRIS-T, снайпери, інженери, парамедики та оператори дронів освоюють свої професії, а IT-експерти вчаться протистояти хакерам.

Чехія підготує 4 тисячі українських солдатів на своїй території

Марлоу сказав, що не очікує, що така спеціалізована підготовка перейде до України, оскільки для цього необхідно мати зброю і певну інфраструктуру, наприклад, тренажери.

За його словами, Київ сподівається перенести колективну підготовку на батьківщину почасти тому, що українцям легше викладати оперативну доктрину, а також для того, щоб прискорити розгортання нових військ.

"Київ матиме готові до використання війська набагато швидше, ніж якби вони проходили підготовку в Німеччині або Іспанії", - сказав він.