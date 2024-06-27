Больше новобранцев украинской армии могут пройти базовую подготовку в Германии со следующего года, если Киев перенесет часть военных учений обратно в Украину, заявил глава командования специальной подготовки ЕС под Берлином генерал-лейтенант Андреас Марлоу, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Мы получили больше запросов на обучение, поскольку Украина продолжает мобилизацию, в частности, на базовую подготовку, которая в основном проводится Великобританией - сказал Андреас Марлоу.

По его словам, это, скорее всего, повлияет на коллективные тренировки - с участием целых рот или батальонов, - которые до сих пор проводили в Германии, и которые следуют за базовой подготовкой.

Как указал генерал-лейтенант, Киев стремится проводить больше тренировок самостоятельно, чтобы упростить логистику и позволить войскам быть на фронте в более короткие сроки. Отмечается, что Испания проводит некоторые тренировки для украинских войск, как и Польша.

Командование специальной подготовки Марлоу (STC) является частью военной миссии Европейского союза, созданной в 2022 году для обучения около 60 000 украинских военнослужащих различных навыков до середины ноября 2024 года.

В Германии инструкторы из 14 стран обучают военнослужащих управлению танками и системами противовоздушной обороны Patriot и IRIS-T, снайперы, инженеры, парамедики и операторы дронов осваивают свои профессии, а IT-эксперты учатся противостоять хакерам.

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Марлоу сказал, что не ожидает, что такая специализированная подготовка перейдет в Украину, поскольку для этого необходимо иметь оружие и определенную инфраструктуру, например, тренажеры.

По его словам, Киев надеется перенести коллективную подготовку на родину отчасти потому, что украинцам легче преподавать оперативную доктрину, а также для того, чтобы ускорить развертывание новых войск.

"Киев будет иметь готовые к использованию войска гораздо быстрее, чем если бы они проходили подготовку в Германии или Испании", - сказал он.