Чехия подготовит 4 тысячи украинских солдат на своей территории

Чехия может обучить 4 тыс. украинских военнослужащих в этом году, однако на территории собственной страны. В Праге не планируют направлять инструкторов в Украину. Такое заявление сделала министр обороны Чехии Яна Чернохова в интервью изданию CTK, передает УНН.

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Яна Чернова заявила, Нет необходимости отправлять чешских инструкторов в Украину из-за географической близости двух стран.

По ее словам, в прошлом году в Чехии подготовку прошли 4 тыс. украинских военных. Такое же количество утвердили на этот год, но выполнение этих планов будет зависеть от темпов мобилизации в Украине.

Она отметила, что в случае получения информации Чехия предоставляет учебные помещения и инструкторов.

В то же время Франция и другие страны рассматривают вопрос обучения военных Сил обороны на своей территории из-за их географической удаленности от Украины, подчеркнула министр обороны Чехии.

Франция планирует создать коалицию инструкторов для отправки в Украину