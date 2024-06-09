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Чехія підготує 4 тисячі українських солдатів на своїй території

Чехія підготує 4 тисячі українських солдатів на своїй території

Київ • УНН

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Чехія може навчити 4000 українських військовослужбовців на своїй території в цьому році, але не планує направляти інструкторів в Україну через географічну близькість двох країн.

Чехія може навчити 4 тис. українських військовослужбовців цьогоріч, однак на території власної країни. У Празі не планують направляти інструкторів до України. Таку заяву зробила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова в інтерв’ю виданню CTK, передає УНН.

Деталі

Яна Чернохова заявила, немає потреби відправляти чеських інструкторів в Україну через географічну близькість двох країн.

За її словами, минулого року в Чехії підготовку пройшли 4 тис. українських військових. Таку ж кількість затвердили на цей рік, але виконання цих планів залежатиме від темпів мобілізації в Україні.

Вона зазначила, що в разі отримання інформації Чехія надає навчальні приміщення та інструкторів.

Водночас Франція та інші країни розглядають питання навчання військових Сил оборони на своїй території через їхню географічну віддаленість від України, наголосила міністр оборони Чехії.

Франція планує створити коаліцію інструкторів для відправлення до України08.06.24, 00:48 • 18953 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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