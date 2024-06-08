Франція планує створити коаліцію інструкторів для відправлення до України

Франція працюватиме над розширенням коаліції країн, які відправлять своїх військових інструкторів в Україну для навчань. Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським, передає УНН.

Деталі

У Макрона запитали, чи готовий він надіслати французьких військових інструкторів до України, й на якій стадії зараз перебуває це рішення.

Ми вирішили, що ми хочемо мати коаліцію [з відправлення іноземних військових інструкторів в Україну], і багато наших партнерів вже дали свою згоду

Макрон зауважив, що він працюватиме над розширенням цієї коаліції, щоб відповісти на запити України, адже на сьогодні Україна мобілізує набагато більше людей і їх потрібно буде навчати.

Набагато ефективніше і практичніше в певних умовах навчати цих людей на українській території – це легітимний запит

Макрон підкреслив, що його держава хоче зробити усе можливе, щоб Україна могла продовжуватися боронитися від російської агресії.

Тому коли Україна просить від нас навчання на своїй суверенній території мобілізованих солдатів – чи це ескалація? Ні. Це не надсилання європейських солдатів на лінію фронту – це визнання української суверенності на її території