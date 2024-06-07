Франція планує навчити 4 500 українських солдатів - Макрон
Київ • УНН
Президент Франція Емануель Макрон заявив, що його країна готова навчити 4 500 бійців Збройних сил України.
Франція планує в рамках зусиль по регенерації українських сил підготувати 4 500 солдатів. Про це заявив президент Франції Емануель Макрон під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.
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Ми вирішили, що Франція укомплектує повністю і навчить персонал повної бригади в рамках зусиль по регенерації українських сил. Йдеться про підготовку загалом 4 500
Нагадаємо
Франція оновила офіційний перелік військової допомоги Україні, яку Париж передав від початку цього року. В оновленому списку - авіабомби, бронетехніка, дрони та боєприпаси.