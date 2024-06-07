Франция планирует обучить 4 500 украинских солдат - Макрон

Франция планирует в рамках усилий по регенерации украинских сил подготовить 4 500 солдат. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

Детали

Мы решили, что Франция укомплектует полностью и обучит персонал полной бригады в рамках усилий по регенерации украинских сил. Речь идет о подготовке в общей сложности 4 500 солдат сказал Макрон.

Напомним

Франция обновила официальный перечень военной помощи Украине, которую Париж передал с начала этого года. В обновленном списке-авиабомбы, бронетехника, дроны и боеприпасы.