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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Франция планирует обучить 4 500 украинских солдат - Макрон

Франция планирует обучить 4 500 украинских солдат - Макрон

Киев  •  УНН

7 июня 2024, 18:02  •  7602 просмотра

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Президент Франция Эмануэль Макрон заявил, что его страна готова обучить 4 500 бойцов Вооруженных сил Украины.

Франция планирует в рамках усилий по регенерации украинских сил подготовить 4 500 солдат. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

Детали

Мы решили, что Франция укомплектует полностью и обучит персонал полной бригады в рамках усилий по регенерации украинских сил. Речь идет о подготовке в общей сложности 4 500 солдат

 сказал Макрон.

Напомним

Франция обновила официальный перечень военной помощи Украине, которую Париж передал с начала этого года. В обновленном списке-авиабомбы, бронетехника, дроны и боеприпасы.

Павел Башинский

Павел Башинский

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