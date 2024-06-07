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Авіабомби, дрони та катери: Франція оприлюднила перелік військової допомоги Україні за цей рік

Авіабомби, дрони та катери: Франція оприлюднила перелік військової допомоги Україні за цей рік

Київ • УНН

 • 21431 перегляди

З початку 2024 року Франція надала Україні військову допомогу на суму понад 1,32 мільярда євро, включаючи авіабомби, бронетехніку, безпілотні літальні апарати, боєприпаси та інше обладнання.

Франція оновила офіційний перелік військової допомоги Україні, яку Париж передав від початку цього року. В оновленому списку - авіабомби, бронетехніка, дрони та боєприпаси. Про це пише УНН з посиланням на заяву Міноборони Франції.

Деталі

У відомстві наголошують, що список включає поставки, здійснені до 1 травня 2024 року.

Так, за чотири місяці Франція поставила Україні військового обладнання на загальну суму 420 млн євро, до яких слід додати 900 млн євро, сплачених до Європейського фонду миру, тобто військова підтримка з 1 січня 2024 року становить понад 1,32 мільярда євро.

Зеленський підписав угоду про створення в Україні філії оборонної компанії KNDS 07.06.24, 14:36 • 22858 переглядiв

Зокрема, Франція постачала у перші місяці року пайки (понад 100 тисяч одиниць),  прилади нічного бачення (1 526 одиниць), 15 протитанкових систем Milan, 34 броньовані та медичні автотранспортні засоби, 5 вантажівок TRM 10 000, 19 катерів Zodiac Futura, 60 розвідувальних БПЛА, малокаліберну зброю, пальне, боєприпаси.

Також Франція постачала бомби класу "повітря-земля". Такі постачання цього року здійснювалися вперше. Зокрема, йдеться про 63 бомби Mk81 і керовані бомби AASM, кількість яких не розголошується.

Водночас Франція робить свій внесок у безпеку східного флангу Європи через наземне розгортання в Румунії і Естонії, тимчасове повітряне розгортання в Литві, а також постійну морську присутність на Балтиці і в Середземному морі

 – заявили в Міноборони Франції.

Нагадаємо

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція збирається постачати в Україну літаки Mirage 2000-5 і запропонує навчити пілотів.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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