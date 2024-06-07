Авиабомбы, дроны и катера: Франция обнародовала перечень военной помощи Украине за этот год

Франция обновила официальный перечень военной помощи стране, которую Париж передал с начала этого года. В обновленном списке-авиабомбы, бронетехника, дроны и боеприпасы. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Минобороны Франции.

Детали

В ведомстве отмечают, что список включает поставки, осуществленные до 1 мая 2024 года.

Так, за четыре месяца Франция поставила Украине военного оборудования на общую сумму 420 млн евро, к которым следует добавить 900 млн евро, уплаченных в Европейский фонд мира, то есть военная поддержка с 1 января 2024 года составляет более 1,32 миллиарда евро.

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В частности, Франция поставляла в первые месяцы года пайки (более 100 тысяч единиц), приборы ночного видения (1 526 единиц), 15 противотанковых систем Milan, 34 бронированных и медицинских автотранспортных средства, 5 грузовиков TRM 10 000, 19 катеров Zodiac Futura, 60 разведывательных БПЛА, малокалиберное оружие, горючее, боеприпасы.

Также Франция поставляла бомбы класса "воздух-земля". Такие поставки в этом году осуществлялись впервые. В частности, речь идет о 63 бомбах Mk81 и управляемых бомбах AASM, количество которых не разглашается.

В то же время Франция вносит свой вклад в безопасность восточного фланга Европы через наземное развертывание в Румынии и Эстонии, временное воздушное развертывание в Литве, а также постоянное морское присутствие на Балтике и в Средиземном море – заявили в Минобороны Франции.

Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил ,что Франция собирается поставлять в Украину самолеты Mirage 2000-5 и предложит обучить пилотов.