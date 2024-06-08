Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
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Франция планирует создать коалицию инструкторов для отправки в Украину
Стал известен финальный список игроков сборной Украины по футболу на чемпионате Европы-2024
Эксперты МАГАТЭ в очередной раз слышали взрывы неподалеку временно захваченной ЗАЭС
Армия РФ нанесла удары по шести общинам Сумской области
Из-за обстрелов Никопольщины погиб мужчина
На премьеру Дании напали в Копенгагене
Правительство устраняет барьеры для импорта и установки энергетического оборудования, предлагает льготные кредиты
Кабмин разрешил бронировать до 100% работников энергетики и оборонки
Минкульт запустил для украинцев "калькулятор фейков": как работает программа
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Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленныхЭксклюзив
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Франция планирует создать коалицию инструкторов для отправки в Украину
Франция планирует создать коалицию стран для отправки военных инструкторов в Украину для проведения учений на украинской территории в ответ на просьбу Украины о помощи в защите от российской агрессии.
Стал известен финальный список игроков сборной Украины по футболу на чемпионате Европы-2024
Национальная сборная Украины по футболу объявила окончательный список из 26 игроков, которые примут участие в чемпионате Европы 2024 года, включая вратарей Георгия Бушана, Анатолия Трубина и Андрея Лунина, защитников Николая Матвиенко и Виталия Миколенко, полузащитников Андрея Ярмоленко и Александра Зинченко, а также нападающих Артема Довбика и Романа Яремчука.
Эксперты МАГАТЭ в очередной раз слышали взрывы неподалеку временно захваченной ЗАЭС
Эксперты МАГАТЭ, дислоцированные на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции, слышали взрывы на некотором расстоянии от площадки, напоминающей о прифронтовом расположении станции, а также отметили, что шесть реакторов станции находятся в хорошем состоянии и получают необходимую охлаждающую воду из подземных скважин.
Армия РФ нанесла удары по шести общинам Сумской области
7 июня российская армия 14 раз обстреляла 6 населенных пунктов в Сумской области Украины, в результате чего произошло 54 взрыва.
Из-за обстрелов Никопольщины погиб мужчина
7 июня в поселке Червоногригоровская Никопольского района Днепропетровской области в результате обстрела российской артиллерией погиб 70-летний мужчина, который также повредил жилой дом и линию электропередачи.
На премьеру Дании напали в Копенгагене
Премьер-министр Дании Метте Фредриксен подверглась нападению и избиению со стороны мужа на улице Култорвет в Копенгагене в пятницу вечером, что шокировало ее.
Правительство устраняет барьеры для импорта и установки энергетического оборудования, предлагает льготные кредиты
Правительство отменяет импортные пошлины и НДС на энергетическое оборудование, запускает программу льготного кредитования для предприятий на приобретение энергетического оборудования и предлагает гражданам кредиты под 0% на сумму до 480 000 гривен на покупку энергетического оборудования.
Кабмин разрешил бронировать до 100% работников энергетики и оборонки
Кабинет министров разрешил предприятиям оборонно-промышленного комплекса и энергетики сокращать до 100% своих сотрудников для обеспечения эффективного производства вооружений и восстановления электросетевого комплекса для укрепления обороноспособности Украины и обеспечения людей теплом и электроэнергией.
Минкульт запустил для украинцев "калькулятор фейков": как работает программа
Украина запускает инновационный инструмент "калькулятор фейков", который поможет гражданам отличать реальные новости от фейковых в рамках усилий по борьбе с дезинформацией и повышению медиаграмотности.
Макрон и Зеленский подписали соглашения о критической инфраструктуре Украины на 200 миллионов евро
Делегации Киева в Париж провели переговоры о восстановлении Украины и" решили, что будут созданы новые инструменты, чтобы сопровождать " этот процесс.