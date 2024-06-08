Франция планирует создать коалицию инструкторов для отправки в Украину

Франция будет работать над расширением коалиции стран, которые отправят своих военных инструкторов в Украину для учений. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским, передает УНН.

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У Макрона спросили, готов ли он прислать французских военных инструкторов в Украину, и на какой стадии сейчас находится это решение.

Мы решили, что мы хотим иметь коалицию [по отправке иностранных военных инструкторов в Украину], и многие наши партнеры уже дали свое согласие президент Франции Эммануэль Макрон

Макрон отметил, что он будет работать над расширением этой коалиции, чтобы ответить на запросы Украины, ведь на сегодня Украина мобилизует гораздо больше людей и их нужно будет обучать.

Гораздо эффективнее и практичнее в определенных условиях обучать этих людей на украинской территории-это легитимный запрос президент Франции Эмманюэль Макрон

Макрон подчеркнул, что его государство хочет сделать все возможное, чтобы Украина могла продолжать защищаться от российской агрессии.

Поэтому когда Украина просит от нас обучения на своей суверенной территории мобилизованных солдат – или это эскалация? Нет. Это не отправка европейских солдат на линию фронта-это признание украинской суверенности на ее территории президент Франции Эмманюэль Макрон

Франция планирует обучить 4 500 украинских солдат - Макрон