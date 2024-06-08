Франция планирует создать коалицию инструкторов для отправки в Украину

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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emmanuel-makronЭммануэль Макрон
frantsiyaФранция
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
  •  116587 просмотра

Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
  •  103570 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
  •  106280 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Эксклюзив
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
  •  103533 просмотра

Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
  •  84245 просмотра

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
  •  70470 просмотра

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
  •  74583 просмотра

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
6 июня 2024, 16:12  •  113975 просмотра

Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

Эксклюзив
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
6 июня 2024, 15:12  •  111690 просмотра

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

Эксклюзив
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6 июня 2024, 12:09  •  113799 просмотра

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Франция планирует создать коалицию инструкторов для отправки в Украину

Франция планирует создать коалицию стран для отправки военных инструкторов в Украину для проведения учений на украинской территории в ответ на просьбу Украины о помощи в защите от российской агрессии.

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Франция планирует создать коалицию инструкторов для отправки в Украину

Стал известен финальный список игроков сборной Украины по футболу на чемпионате Европы-2024

Национальная сборная Украины по футболу объявила окончательный список из 26 игроков, которые примут участие в чемпионате Европы 2024 года, включая вратарей Георгия Бушана, Анатолия Трубина и Андрея Лунина, защитников Николая Матвиенко и Виталия Миколенко, полузащитников Андрея Ярмоленко и Александра Зинченко, а также нападающих Артема Довбика и Романа Яремчука.

спорт •   •  1753 просмотра
Стал известен финальный список игроков сборной Украины по футболу на чемпионате Европы-2024

Эксперты МАГАТЭ в очередной раз слышали взрывы неподалеку временно захваченной ЗАЭС

Эксперты МАГАТЭ, дислоцированные на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции, слышали взрывы на некотором расстоянии от площадки, напоминающей о прифронтовом расположении станции, а также отметили, что шесть реакторов станции находятся в хорошем состоянии и получают необходимую охлаждающую воду из подземных скважин.

Война •   •  8134 просмотра
Эксперты МАГАТЭ в очередной раз слышали взрывы неподалеку временно захваченной ЗАЭС

Армия РФ нанесла удары по шести общинам Сумской области

7 июня российская армия 14 раз обстреляла 6 населенных пунктов в Сумской области Украины, в результате чего произошло 54 взрыва.

Общество •   •  8509 просмотра
Армия РФ нанесла удары по шести общинам Сумской области

Из-за обстрелов Никопольщины погиб мужчина

7 июня в поселке Червоногригоровская Никопольского района Днепропетровской области в результате обстрела российской артиллерией погиб 70-летний мужчина, который также повредил жилой дом и линию электропередачи.

Общество •   •  9042 просмотра
Из-за обстрелов Никопольщины погиб мужчина

На премьеру Дании напали в Копенгагене

Премьер-министр Дании Метте Фредриксен подверглась нападению и избиению со стороны мужа на улице Култорвет в Копенгагене в пятницу вечером, что шокировало ее.

политика •   •  11081 просмотра
На премьеру Дании напали в Копенгагене

Правительство устраняет барьеры для импорта и установки энергетического оборудования, предлагает льготные кредиты

Правительство отменяет импортные пошлины и НДС на энергетическое оборудование, запускает программу льготного кредитования для предприятий на приобретение энергетического оборудования и предлагает гражданам кредиты под 0% на сумму до 480 000 гривен на покупку энергетического оборудования.

Экономика •   •  11078 просмотра
Правительство устраняет барьеры для импорта и установки энергетического оборудования, предлагает льготные кредиты

Кабмин разрешил бронировать до 100% работников энергетики и оборонки

Кабинет министров разрешил предприятиям оборонно-промышленного комплекса и энергетики сокращать до 100% своих сотрудников для обеспечения эффективного производства вооружений и восстановления электросетевого комплекса для укрепления обороноспособности Украины и обеспечения людей теплом и электроэнергией.

Война •   •  11769 просмотра
Кабмин разрешил бронировать до 100% работников энергетики и оборонки

Минкульт запустил для украинцев "калькулятор фейков": как работает программа

Украина запускает инновационный инструмент "калькулятор фейков", который поможет гражданам отличать реальные новости от фейковых в рамках усилий по борьбе с дезинформацией и повышению медиаграмотности.

Общество •   •  10744 просмотра
Минкульт запустил для украинцев "калькулятор фейков": как работает программа

Макрон и Зеленский подписали соглашения о критической инфраструктуре Украины на 200 миллионов евро

Делегации Киева в Париж провели переговоры о восстановлении Украины и" решили, что будут созданы новые инструменты, чтобы сопровождать " этот процесс.

Экономика •   •  13065 просмотра
Макрон и Зеленский подписали соглашения о критической инфраструктуре Украины на 200 миллионов евро