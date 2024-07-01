Несколько военных баз США в Европе были переведены в состояние повышенной боевой готовности на выходных на фоне опасений относительно возможной террористической атаки. Об этом агентству CNN сообщили два американских чиновника, передает УНН.

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Базы, в том числе гарнизон армии США в Штутгарте (Германия), где расположена штаб-квартира Европейского командования США, в воскресенье подняли уровень защиты до второго по значению состояния "Чарли".

Этот статус применяется, когда "происходит инцидент или получаются разведывательные данные, указывающие на вероятность террористических действий или нападения на личный состав или объекты".

Один из американских чиновников, который находится на базе в Европе, сказал CNN, что они не видели такого уровня угрозы "по меньшей мере 10 лет", и обычно это означает, что военные получили "активно-надежную угрозу".

Пока не понятно, какие именно разведывательные данные вызвали усиленные меры безопасности, но европейские власти предупреждали о потенциальной террористической угрозе на континенте, особенно накануне Олимпийских игр в Париже в июле и во время нынешнего Чемпионата Европы по футболу в Германии.

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