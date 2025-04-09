Наши большие победы впереди: Зеленский отреагировал на вылет сборной Украины с Евро-2024

Матч группового раунда Евро-2024 между Украиной и Бельгией завершился вничью 0:0, разочаровав надежды Украины на дальнейший проход в турнире. Однако Президент Зеленский поблагодарил сборную за то, что сражалась за нашу страну.