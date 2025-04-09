Гарет Саутгейт подал в отставку с поста главного тренера сборной Англии после поражения от Испании в финале Евро-2024, завершив свою 8-летнюю карьеру.
Испания выиграла футбольный чемпионат Евро-2024, победив в финале Англию со счетом 2:1 и став рекордным 4-кратным чемпионом Европы.
Сборные Англии и Испании сыграют в финале Евро-2024 в Берлине.
Встреча начнется сегодня в 22:00.
Сборная Нидерландов вышла в четвертьфинал Евро-2024 после победы над Румынией со счетом 3:0, голы забили Коди Гакпо, Дониел Мален (2).
Военные базы США в Европе были приведены в состояние повышенной готовности из-за достоверных разведывательных данных, указывающих на вероятность террористической деятельности или нападения.
Укрпочта ввела новые марки " Налоги. Армия. Победа", чтобы привлечь внимание общественности к важности уплаты налогов для поддержки военных.
Украина не смогла квалифицироваться в плей-офф Евро-2024, проиграв Румынии и заняв четвертое место в своей группе, несмотря на то, что, по словам главного тренера Сергея Реброва, молодая сборная имеет большие перспективы на будущее.
Матч группового раунда Евро-2024 между Украиной и Бельгией завершился вничью 0:0, разочаровав надежды Украины на дальнейший проход в турнире. Однако Президент Зеленский поблагодарил сборную за то, что сражалась за нашу страну.
Украина сыграла вничью 0:0 с Бельгией на групповом этапе Евро-2024, вылетев из турнира с 4 очками.
Пограничный пес Фишер предсказал победителя матча Украина-Бельгия еще до начала игры.
Сегодня в Штутгарте национальная сборная Украины встретится с Бельгией в заключительном матче группового раунда Евро-2024.
Германия и Дания сыграют между собой в четвертьфинале Евро-2024, матч состоится 29 июня в Дортмунде.