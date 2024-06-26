Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на вылет сборной Украины с Евро-2024 и поддержал команду, отметив, что "наши большие победы впереди", передает УНН.

"Сильная нация та, которая сохраняет единство и поддерживает друг друга всегда. И во времена поражений, и во времена побед. Сегодня мы благодарим сборную Украины по футболу. Несмотря на неутешительный результат вы сражались за нашу страну. Наши большие победы впереди! Победы Украины. А пока держим удар, поднимаемся, чтобы двигаться дальше, чтобы в будущем стать сильнее! Слава Украине!" - отметил Зеленский.

Напомним

Матч группового раунда Евро-2024 Украина - Бельгия завершился со счетом 0:0. И хоть сине-желтые не потерпели поражения - количество набранных очков не позволяет им продолжить путь на Евро.