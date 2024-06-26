Наші великі перемоги попереду: Зеленський відреагував на виліт збітної України з Євро-2024
Київ • УНН
Матч групового раунду Євро-2024 між Україною та Бельгією завершився внічию 0:0, розчарувавши надії України на подальший прохід у турнірі. Проте Президент Зеленський подякував збірній за те, що билася за нашу країну.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на виліт збрної України з Євро-2024 та підтримав команду, зауваживши, що "наші великі перемоги попереду", передає УНН.
"Сильна нація та, яка зберігає єдність і підтримує одне одного завжди. І в часи поразок, і в часи перемог. Сьогодні ми дякуємо збірній України з футболу. Попри невтішний результат ви билися за нашу країну. Наші великі перемоги попереду! Перемоги України. А поки тримаймо удар, підіймаймося, щоб рухатися далі, щоб у майбутньому стати сильнішими! Слава Україні!" - зазначив Зеленський.
Нагадаємо
Матч групового раунду Євро-2024 Україна - Бельгія завершився із рахунком 0:0. І хоч синьо-жовті не зазнали поразки - кількість набраних очок не дозволяє їм продовжити шлях на Євро.