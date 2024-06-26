Україна зіграла з Бельгією внічию і вилетіла з Євро-2024
Київ • УНН
Україна зіграла внічию 0:0 з Бельгією на груповому етапі Євро-2024, вилетівши з турніру з 4 очками.
Матч групового раунду Євро-2024 Україна - Бельгія завершився із рахунком 0:0. І хоч синьо-жовті не зазнали поразки - кількість набраних очок не дозволяє їм продовжити шлях на Євро, передає УНН.
"Граємо внічию з Бельгією та покидаємо Євро-2024 з чотирма очками в активі. Дякуємо за бажання та характер, Україно", - повдіомили в УАФ.
Додамо
В Офісі Президента вже відреагували на результат збірної і зауважили - "грали добре".
"Успіх - це не про перемогу чи поразку, а про здатність виходити сильнішим та розумнішим з кожної ситуації, про вміння робити висновки.
Збірна грала добре. Дякую футболістам, вболівальникам, тренерам, кожному, хто боровся за Україну на полі. Ми разом, ми єдині. Попереду ще буде Євро", - написав у Telegram Андрій Єрмак.