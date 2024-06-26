Матч группового раунда Евро-2024 Украина - Бельгия завершился со счетом 0:0. И хотя сине-желтые не потерпели поражения - количество набранных очков не позволяет им продолжить путь на Евро, передает УНН.

"Играем вничью с Бельгией и покидаем Евро-2024 с четырьмя очками в активе. Спасибо за желание и характер, Украина", - сообщили в УАФ.

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В Офисе Президента уже отреагировали на результат сборной и отметили - "играли хорошо".

"Успех - это не о победе или поражении, а о способности выходить сильнее и умнее из каждой ситуации, об умении делать выводы.

Сборная играла хорошо. Спасибо футболистам, болельщикам, тренерам, каждому, кто боролся за Украину на поле. Мы вместе, мы едины. Впереди еще будет Евро", - написал в Telegram Андрей Ермак.