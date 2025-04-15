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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 165241 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 141545 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 144215 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136676 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136876 перегляди

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14 квітня, 09:52 • 196856 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Став відомий стартовий склад збірної Англії на фінальний матч Євро-2024

Збірні Англії та Іспанії зіграють у фіналі Євро-2024 у Берліні.

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Став відомий склад збірної Іспанії на фінальний матч Євро-2024 проти Англії

Зустріч розпочнеться сьогодні о 22:00.

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Збірна Нідерландів вийшла у чвертьфінал Євро-2024, перегравши Румунію

Збірна Нідерландів вийшла до чвертьфіналу Євро-2024 після перемоги над Румунією з рахунком 3:0, голи забили Коді Гакпо, Доніел Мален (2).

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Військові бази США в Європі були приведені в стан підвищеної готовності через достовірні розвідувальні дані, що вказували на ймовірність терористичної діяльності або нападу.

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Ребров розповів, чого не вистачило Україні, щоб вийти з групи на Євро

Україна не змогла кваліфікуватися до плей-офф Євро-2024, програвши Румунії та посівши четверте місце у своїй групі, незважаючи на те, що, за словами головного тренера Сергія Реброва, молода збірна має великі перспективи на майбутнє.

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Наші великі перемоги попереду: Зеленський відреагував на виліт збітної України з Євро-2024

Матч групового раунду Євро-2024 між Україною та Бельгією завершився внічию 0:0, розчарувавши надії України на подальший прохід у турнірі. Проте Президент Зеленський подякував збірній за те, що билася за нашу країну.

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Україна зіграла з Бельгією внічию і вилетіла з Євро-2024

Україна зіграла внічию 0:0 з Бельгією на груповому етапі Євро-2024, вилетівши з турніру з 4 очками.

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Прикордонний пес Фішер передбачив переможця матчу Україна-Бельгія: відеопрогноз

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Сьогодні в Штутгарті національна збірна України зустрінеться з Бельгією в заключному матчі групового раунду Євро-2024.

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Німеччина та Данія зіграють між собою у чвертьфіналі Євро-2024, матч відбудеться 29 червня у Дортмунді.

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