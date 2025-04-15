Гарет Саутгейт подав у відставку з посади головного тренера збірної Англії після поразки від Іспанії у фіналі Євро-2024,
завершивши свою 8-річну кар'єру.
Іспанія виграла футбольний чемпіонат Євро-2024, перемігши у фіналі Англію з рахунком 2:1 і ставши рекордним 4-разовим чемпіоном Європи.
Збірні Англії та Іспанії зіграють у фіналі Євро-2024 у Берліні.
Зустріч розпочнеться сьогодні о 22:00.
Збірна Нідерландів вийшла до чвертьфіналу Євро-2024 після перемоги над Румунією з рахунком 3:0, голи забили Коді Гакпо, Доніел Мален (2).
Військові бази США в Європі були приведені в стан підвищеної готовності через достовірні розвідувальні дані, що вказували на
ймовірність терористичної діяльності або нападу.
Укрпошта ввела нові марки " Податки. Армія. Перемога", щоб привернути увагу громадськості до важливості сплати податків для
підтримки військових.
Україна не змогла кваліфікуватися до плей-офф Євро-2024, програвши Румунії та посівши четверте місце у своїй групі, незважаючи на
те, що, за словами головного тренера Сергія Реброва, молода збірна має великі перспективи на майбутнє.
Матч групового раунду Євро-2024 між Україною та Бельгією завершився внічию 0:0, розчарувавши надії України на подальший прохід у турнірі. Проте Президент Зеленський подякував збірній за те, що билася за нашу країну.
Україна зіграла внічию 0:0 з Бельгією на груповому етапі Євро-2024, вилетівши з турніру з 4 очками.
Прикордонний пес Фішер передбачив переможця матчу Україна-Бельгія ще до початку гри.
Сьогодні в Штутгарті національна збірна України зустрінеться з Бельгією в заключному матчі групового раунду Євро-2024.
Німеччина та Данія зіграють між собою у чвертьфіналі Євро-2024, матч відбудеться 29 червня у Дортмунді.