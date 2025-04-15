Наші великі перемоги попереду: Зеленський відреагував на виліт збітної України з Євро-2024

Матч групового раунду Євро-2024 між Україною та Бельгією завершився внічию 0:0, розчарувавши надії України на подальший прохід у турнірі. Проте Президент Зеленський подякував збірній за те, що билася за нашу країну.