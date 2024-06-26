Прикордонний пес Фішер передбачив переможця матчу Україна-Бельгія: відеопрогноз
Київ • УНН
Прикордонний пес Фішер передбачив переможця матчу Україна-Бельгія ще до початку гри.
Прикордонний пес Фішер перед матчем Україна - Бельгія зробив свій прогноз щодо переможця, передає УНН.
"Незабаром розпочнеться матч Україна - Бельгія. А наш Фішер вже готовий зробити прогноз щодо перемоги", - повдіомили у Держприкордонслужбі і оприлюднили відеопрогноз.
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