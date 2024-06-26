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Євро-2024: стали відомі стартові склади України та Бельгії

Київ • УНН

 • 14855 перегляди

Україна зіграє з Бельгією у вирішальному матчі групового турніру Євро-2024 у Штутгарті, у стартовому складі вийдуть Миколенко, Довбик та Яремчук.

Євро-2024: стали відомі стартові склади України та Бельгії

Сьогодні у Штутгарті відбудеться третій матч збірної України у груповому турнірі Євро-2024. Гра проти команди Бельгії розпочнеться о 19:00 за київським часом, передає УНН із посиланням на УАФ.

Деталі

За даними УАФ, стартовий склад українців проти Бельгії не обійшовся без сюрпризів.

"Врешті свої перші хвилини на Євро проведе захисник Віталій Миколенко, на вістрі атаки діятиме пара форвардів Артем Довбик та Роман Яремчук, а в запасі опинився вінгер Михайло Мудрик, який діяв із перших хвилини в поєдинках з румунами та словаками. Сергій Ребров обрав формацію 5-3-2 на вирішальну битву зі збірною Бельгії", - йдеться у повідомленні.

Стартовий склад збірної України: 12. Анатолій Трубін, 16. Віталій Миколенко, 22. Микола Матвієнко (к), 3. Олександр Сваток, 13. Ілля Забарний, 24. Олександр Тимчик, 18. Володимир Бражко, 14. Георгій Судаков, 19. Микола Шапаренко, 11. Артем Довбик, 9. Роман Яремчук.

Запасні: 1. Георгій Бущан, 2. Юхим Конопля, 4. Максим Таловєров, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 10. Михайло Мудрик, 15. Віктор Циганков, 17. Олександр Зінченко, 20. Олександр Зубков, 21. Валерій Бондар, 23. Андрій Лунін, 25. Владислав Ванат, 26. Богдан Михайліченко.

Стартовий склад збірної Бельгії: 1. Кун Кастелс, 21. Тімоті Кастань, 3. Артюр Теат, 4. Ваут Фас, 5. Ян Вертонген, 8. Юрі Тілеманс, 24. Амаду Онана, 7. Кевін Де Брюйне, 9. Леандро Троссар, 10. Ромелу Лукаку, 22. Жеремі Доку

Запасні: 2. Зено Дебаст, 11. Яннік Карраско, 12. Томас Камінський, 13. Матс Селс, 16. Астер Вранкс, 17. Шарль Де Кателаре, 18. Орель Мангаля, 19. Йохан Бакайоко, 20. Лоїс Опенда, 23. Артур Вермерен, 25. Максім Де Кюйпер

Заявка збірної України на матч із Бельгією (за номерами)

1. Георгій Бущан, 2. Юхим Конопля, 3. Олександр Сваток, 4. Максим Таловєров, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Михайло Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Георгій Судаков, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18. Володимир Бражко, 19. Микола Шапаренко, 20. Олександр Зубков, 21. Валерій Бондар, 22. Микола Матвієнко, 23. Андрій Лунін, 24. Олександр Тимчик, 25. Владислав Ванат, 26. Богдан Михайліченко.

Євро-2024: Україна сьогодні зіграє у жовтому комплекті форми, а Бельгія - у блакитному26.06.24, 17:42 • 18153 перегляди

Нагадаємо

Сьогодні, 26 червня у Штутгарті на "Арена Штутгарт" збірна України проведе свій останній матч групового раунду Євро-2024, проти команди Бельгії (початок - о 19:00 за київським часом).

На трибунах "Арена Штутгарт" очікується аншлаг - 54 000 глядачів, серед яких українську команду підтримуватимуть 11 147, а бельгійську - 10 509.

Події сьогоднішнього матчу висвітлюватимуть 204 акредитовані журналісти й 60 фотокореспондентів. На арені оборудовано 28 теле- і радіокоментаторських позицій.

Антоніна Туманова

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