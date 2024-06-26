Сегодня в Штутгарте состоится третий матч сборной Украины в групповом турнире Евро-2024. Игра против команды Бельгии начнется в 19:00 по киевскому времени, передает УНН со ссылкой на УАФ.

Детали

По данным УАФ, стартовый состав украинцев против Бельгии не обошелся без сюрпризов.

"Наконец свои первые минуты на Евро проведет защитник Виталий Миколенко, на острие атаки будет действовать пара форвардов Артем Довбык и Роман Яремчук, а в запасе оказался вингер Михаил Мудрик, который действовал с первых минуты в поединках с румынами и словаками. Сергей Ребров выбрал формацию 5-3-2 на решающую битву со сборной Бельгии", - говорится в сообщении.

Стартовый состав сборной Украины: 12. Анатолий Трубин, 16. Виталий Миколенко, 22. Николай Матвиенко (к), 3. Александр Сваток, 13. Илья Забарный, 24. Александр Тымчик, 18. Владимир Бражко, 14. Георгий Судаков, 19. Николай Шапаренко, 11. Артем Довбык, 9. Роман Яремчук.

Запасные: 1. Георгий Бущан, 2. Ефим Конопля, 4. Максим Таловеров, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 10. Михаил Мудрик, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 20. Александр Зубков, 21. Валерий Бондарь, 23. Андрей Лунин, 25. Владислав Ванат, 26. Богдан Михайличенко.

Стартовый состав сборной Бельгии: 1. Кун Кастелс, 21. Тимоти Кастань, 3. Артюр Теат, 4. Ваут Фас, 5. Ян Вертонген, 8. Юри Тилеманс, 24. Амаду Онана, 7. Кевин Де Брюйне, 9. Леандро Троссар, 10. Ромелу Лукаку, 22. Жереми Доку

Запасные: 2. Зено Дебаст, 11. Янник Карраско, 12. Томас Камински, 13. Матс Селс, 16. Астер Вранкс, 17. Шарль Де Кателаре, 18. Орель Мангаля, 19. Йохан Бакайоко, 20. Лоис Опенда, 23. Артур Вермерен, 25. Максим Де Кюйпер

Заявка сборной Украины на матч с Бельгией (по номерам)

1. Георгий Бущан, 2. Ефим Конопля, 3. Александр Сваток, 4. Максим Таловеров, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10. Михаил Мудрик, 11. Артем Довбык, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Георгий Судаков, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Владимир Бражко, 19. Николай Шапаренко, 20. Александр Зубков, 21. Валерий Бондарь, 22. Николай Матвиенко, 23. Андрей Лунин, 24. Александр Тымчик, 25. Владислав Ванат, 26. Богдан Михайличенко.

Евро-2024: Украина сегодня сыграет в желтом комплекте формы, а Бельгия - в голубом

Напомним

Сегодня, 26 июня в Штутгарте на "Арена Штутгарт" сборная Украины проведет свой последний матч группового раунда Евро-2024, против команды Бельгии (начало - в 19:00 по киевскому времени).

На трибунах "Арена Штутгарт" ожидается аншлаг - 54 000 зрителей, среди которых украинскую команду будут поддерживать 11 147, а бельгийскую - 10 509.

События сегодняшнего матча будут освещать 204 аккредитованных журналиста и 60 фотокорреспондентов. На арене оборудовано 28 теле- и радиокомментаторских позиций.