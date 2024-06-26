Евро-2024: Украина сегодня сыграет в желтом комплекте формы, а Бельгия - в голубом
Киев • УНН
В желтой форме сборная Украины сыграет против Бельгии в последнем матче группового раунда Евро-2024 на "Арене Штутгарт" при полном зале из 54 000 зрителей.
Сборная Украины выйдет на матч группового раунда Евро-2024 против Бельгии в желтом комплекте формы, передает УНН со ссылкой на УАФ.
"Сегодняшний матч сборная Украины проведет в желтом комплекте формы. Бельгийская команда сыграет в голубом", - говорится в сообщении.
Добавим
Сегодня, 26 июня в Штутгарте на "Арена Штутгарт" сборная Украины проведет свой последний матч группового раунда Евро-2024, против команды Бельгии (начало - в 19:00 по киевскому времени).
На трибунах "Арена Штутгарт" ожидается аншлаг - 54 000 зрителей, среди которых украинскую команду будут поддерживать 11 147, а бельгийскую - 10 509.
События сегодняшнего матча будут освещать 204 аккредитованных журналиста и 60 фотокорреспондентов. На арене оборудовано 28 теле- и радиокомментаторских позиций.
Евро-2024: Украина объявила заявку на решающий матч против Бельгии26 июня 2024, 07:18 • 9717 просмотров