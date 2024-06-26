Евро-2024: Украина сегодня сыграет в желтом комплекте формы, а Бельгия - в голубом

Сборная Украины выйдет на матч группового раунда Евро-2024 против Бельгии в желтом комплекте формы, передает УНН со ссылкой на УАФ.

"Сегодняшний матч сборная Украины проведет в желтом комплекте формы. Бельгийская команда сыграет в голубом", - говорится в сообщении.

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Сегодня, 26 июня в Штутгарте на "Арена Штутгарт" сборная Украины проведет свой последний матч группового раунда Евро-2024, против команды Бельгии (начало - в 19:00 по киевскому времени).

На трибунах "Арена Штутгарт" ожидается аншлаг - 54 000 зрителей, среди которых украинскую команду будут поддерживать 11 147, а бельгийскую - 10 509.

События сегодняшнего матча будут освещать 204 аккредитованных журналиста и 60 фотокорреспондентов. На арене оборудовано 28 теле- и радиокомментаторских позиций.

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