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Євро-2024: Україна сьогодні зіграє у жовтому комплекті форми, а Бельгія - у блакитному

Київ • УНН

 • 18161 перегляди

У жовтій формі збірна України зіграє проти Бельгії в останньому матчі групового раунду Євро-2024 на "Арені Штутгарт" за повного залу з 54 000 глядачів.

Євро-2024: Україна сьогодні зіграє у жовтому комплекті форми, а Бельгія - у блакитному

Збірна Україна вийде на матч групового раунду Євро-2024 проти Бельгії у жовтому комплекті форми, передає УНН із посиланням на УАФ.

"Сьогоднішній матч збірна України проведе в жовтому комплекті форми. Бельгійська команда зіграє в блакитному", - йдеться у повдіомленні.

Додамо

Сьогодні, 26 червня у Штутгарті на "Арена Штутгарт" збірна України проведе свій останній матч групового раунду Євро-2024, проти команди Бельгії (початок — о 19:00 за київським часом).

На трибунах "Арена Штутгарт" очікується аншлаг — 54 000 глядачів, серед яких українську команду підтримуватимуть 11 147 , а бельгійську — 10 509.

Події сьогоднішнього матчу висвітлюватимуть 204 акредитовані журналісти й 60 фотокореспондентів. На арені оборудовано 28 теле- і радіокоментаторських позицій.

Євро-2024: Україна оголосила заявку на вирішальний матч проти Бельгії26.06.24, 10:18 • 14062 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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