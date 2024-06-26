Євро-2024: Україна сьогодні зіграє у жовтому комплекті форми, а Бельгія - у блакитному
Київ • УНН
У жовтій формі збірна України зіграє проти Бельгії в останньому матчі групового раунду Євро-2024 на "Арені Штутгарт" за повного залу з 54 000 глядачів.
Збірна Україна вийде на матч групового раунду Євро-2024 проти Бельгії у жовтому комплекті форми, передає УНН із посиланням на УАФ.
"Сьогоднішній матч збірна України проведе в жовтому комплекті форми. Бельгійська команда зіграє в блакитному", - йдеться у повдіомленні.
Додамо
Сьогодні, 26 червня у Штутгарті на "Арена Штутгарт" збірна України проведе свій останній матч групового раунду Євро-2024, проти команди Бельгії (початок — о 19:00 за київським часом).
На трибунах "Арена Штутгарт" очікується аншлаг — 54 000 глядачів, серед яких українську команду підтримуватимуть 11 147 , а бельгійську — 10 509.
Події сьогоднішнього матчу висвітлюватимуть 204 акредитовані журналісти й 60 фотокореспондентів. На арені оборудовано 28 теле- і радіокоментаторських позицій.
Євро-2024: Україна оголосила заявку на вирішальний матч проти Бельгії26.06.24, 10:18 • 14062 перегляди