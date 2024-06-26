Євро-2024: Україна оголосила заявку на вирішальний матч проти Бельгії
Київ • УНН
Сьогодні в Штутгарті національна збірна України зустрінеться з Бельгією в заключному матчі групового раунду Євро-2024.
Збірна України з футболу оголосила заявку на вирішальний матч групового раунду Євро-2024 проти Бельгії, до неї увійшли 26 гравців, повідомляє УНН з посиланням на УАФ.
Деталі
Сьогодні, 26 червня, у Штутгарті на "Арена Штутгарт" збірна України проведе свій останній матч групового раунду Євро-2024, проти команди Бельгії. Початок - о 19:00 за київським часом.
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Оголошено заявку збірної України на матч із Бельгією (за номерами):
1. Георгій Бущан, 2. Юхим Конопля, 3. Олександр Сваток, 4. Максим Таловєров, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Михайло Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Георгій Судаков, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18. Володимир Бражко, 19. Микола Шапаренко, 20. Олександр Зубков, 21. Валерій Бондар, 22. Микола Матвієнко, 23. Андрій Лунін, 24. Олександр Тимчик, 25. Владислав Ванат, 26. Богдан Михайліченко.
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