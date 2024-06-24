"Готуюся у штатному режимі до гри": Миколенко розповів про свій стан напередодні матчу з Бельгією
Київ • УНН
Віталій Миколенко, лівий захисник "Евертона" і збірної України, уже два дні тренується з командою і готується до матчу з Бельгією в звичайному режимі.
Лівий захисник англійського "Евертона" та збірної України Віталій Миколенко розповів, що вже два дні тренується на полі з командою та готується до матчу з Бельгією у штатному режимі. Про це Миколенко заявив на пресконференції напередодні матчу з Бельгією, передає кореспондент УНН.
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"Усе добре, я вже тренуюся повних два дні з командою. Я дуже радий, що повернувся на футбольне поле з командою і готуюся у штатному режимі до гри з Бельгією", - відповів Миколенко.
Нагадаємо
Віталій Миколенко зазнав ушкодження перед самим початком чемпіонату Європи - у товариській грі проти Молдови. У захисника діагностували травму стопи. Головний тренер команди Сергій Ребров повідомляв, що Миколенко за день перед матчем проти Словаччини на чемпіонаті Європи-2024 з футболу відновить тренування у загальній групі команди.
Україна вже зіграла два матчі на Євро-2024. В першому матчі наша збірна розгромно поступилася збірній Румунії з рахунком - 3:0.
У другому матчі підопічні Реброва, завдяки голам Миколи Шапаренка та Романа Яремчука, Україна отримала першу перемогу на Євро-2024, обігравши рамках другого туру групового етапу збірну Словаччини з рахунком - 2:1.
В обох випадках Миколенко потрапляв до фінальної заявки збірної на матч, але поки що не провів жодної хвилини на полі. Свій наступний матч Україна зіграє з Бельгією у середу, 26 червня.