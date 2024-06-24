Левый защитник английского "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко рассказал, что уже два дня тренируется на поле с командой и готовится к матчу с Бельгией в штатном режиме. Об этом Миколенко заявил на пресс-конференции накануне матча с Бельгией, передает корреспондент УНН.

Детали

"Все хорошо, я уже тренируюсь полных два дня с командой. Я очень рад, что вернулся на футбольное поле с командой и готовлюсь в штатном режиме к игре с Бельгией", - ответил Миколенко.

Напомним

Виталий Миколенко получил повреждение перед самым началом чемпионата Европы - в товарищеской игре против Молдовы. У защитника диагностировали травму стопы. Главный тренер команды Сергей Ребров сообщал, что Миколенко за день перед матчем против Словакии на чемпионате Европы-2024 по футболу возобновит тренировки в общей группе команды.

Украина уже сыграла два матча на Евро-2024. в первом матче наша сборная разгромно уступила сборной Румынии со счетом - 3:0.

Во втором матче подопечные Реброва, благодаря голам Николая Шапаренко и Романа Яремчука, Украина одержала первую победу на Евро-2024, обыграв рамках второго тура группового этапа сборную Словакии со счетом - 2:1.

В обоих случаях Миколенко попадал в финальную заявку сборной на матч, но пока не провел ни минуты на поле. Свой следующий матч Украина сыграет с Бельгией в среду, 26 июня.