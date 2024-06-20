Миколенко повертається до тренувань у загальній групі збірної України перед матчем Євро-2024 проти Словаччини
Київ • УНН
Гравець збірної України Віталій Миколенко відновить тренування у загальній групі команди за день перед матчем проти Словаччини на чемпіонаті Європи-2024 з футболу.
Гравець збірної України Віталій Миколенко за день перед матчем проти Словаччини на чемпіонаті Європи-2024 з футболу відновить тренування у загальній групі команди. Про це повідомив головний тренер збірної Сергій Ребров у четвер, пише УНН з посиланням на "Суспільне Спорт".
Контекст
Миколенко зазнав ушкодження перед самим початком чемпіонату Європи - у товариській грі проти Молдови. У захисника діагностували травму стопи, і хоча він уник серйознішої травми, перший поєдинок на Євро проти Румунії він пропустив.
Індивідуальні тренування захисник відновив за день перед матчем проти румунів. А тепер повернеться до занять у загальній групі.
Віталій сьогодні почне тренуватися з командою. Він не тренувався більше як тиждень
Деталі
На запитання щодо того, чи з'явилися в збірної нові травмовані футболісти, Ребров відповів, що "певні пошкодження є", але він сподівається, що "все буде нормально" перед грою проти Словаччини.
Доповнення
Матч Україна-Словаччина відбудеться у п'ятницю, 21 червня, о 16:00 за київським часом. У разі поразки українці зберігатимуть лише математичні шанси на вихід у плей-оф турніру.