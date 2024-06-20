Игрок сборной Украины Виталий Миколенко за день перед матчем против Словакии на чемпионате Европы-2024 по футболу возобновит тренировки в общей группе команды. Об этом сообщил главный тренер сборной Сергей Ребров в четверг, пишет УНН со ссылкой на "Суспільне Спорт".

Контекст

Миколенко получил повреждение перед самым началом чемпионата Европы - в товарищеской игре против Молдовы. У защитника диагностировали травму стопы, и хотя он избежал более серьезной травмы, первый поединок на Евро против Румынии он пропустил.

Индивидуальные тренировки защитник возобновил за день перед матчем против румын. А теперь вернется к занятиям в общей группе.

Виталий сегодня начнет тренироваться с командой. Он не тренировался больше недели - прокомментировал Ребров возвращение Миколенко в общую группу.

Детали

На вопрос о том, появились ли у сборной новые травмированные футболисты, Ребров ответил, что "определенные повреждения есть", но он надеется, что "все будет нормально" перед игрой против Словакии.

Дополнение

Матч Украина-Словакия состоится в пятницу, 21 июня, в 16:00 по киевскому времени. В случае поражения украинцы будут сохранять лишь математические шансы на выход в плей-офф турнира.