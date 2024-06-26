Визначилася друга пара 1/8 фіналу Євро-2024
Київ • УНН
Німеччина та Данія зіграють між собою у чвертьфіналі Євро-2024, матч відбудеться 29 червня у Дортмунді.
Стала відома друга пара 1/8 фіналу Євро-2024 з футболу. Другого за ліком чвертьфіналіста турніру визначатимуть Німеччина та Данія, пише АР, передає УНН.
Деталі
Німці з 7 очками стали переможцями групи А. Команда Юліана Нагельсманна розтрощила Шотландію (5:1), обіграла Угорщину (2:0) та врятувала нічию проти Швейцарії (1:1).
Данці (3 бали) посіли друге місце у квартеті C, який з 5 пунктами виграла Англія. Команда Каспера Юльманна зіграла внічию зі Словенією (1:1), взяла очко проти англійців (1:1) та розійшлася нічиєю із Сербією (0:0).
Матч Німеччина – Данія відбудеться у суботу, 29 червня, у Дортмунді. Початок гри – о 22:00 за київським часом.
Днем раніше визначилася перша пара 1/8 фіналу Євро-2024: Швейцарія зустрінеться з Італією (29 червня, старт поєдинку в Берліні – о 19:00 за київським часом).
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