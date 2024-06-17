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The Guardian

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“Футбол не поза війною”: в Мюнхені встановили трибуну зі стадіону "Сонячний", який знищила росія

Київ • УНН

 • 33810 перегляди

Трибуну зі зруйнованого російськими військами у травні 2022 року харківського стадіону "Сонячний" встановили в центрі Мюнхена, щоб засвідчити, що футбол не стоїть осторонь війни, адже понад 500 спортивних об'єктів постраждали від російських бомбардувань та ракетних обстрілів.

“Футбол не поза війною”: в Мюнхені встановили трибуну зі стадіону "Сонячний", який знищила росія

У центрі Мюнхена встановили трибуну харківського стадіону "Сонячний", щоб вона свідчила перед світом, що футбол не поза війною, адже понад 500 спортивних обʼєктів постраждали від бомбардувань та ракетних ударів росії.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України, передає УНН.

Деталі

За сприяння Генерального консульства України у центр Мюнхена привезли трибуну харківського стадіону "Сонячний". Він був збудований Україною до "Євро-2012" і зруйнований російськими військами у травні 2022 року

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що трибуну встановили, щоб вона свідчила перед світом – футбол не поза війною, адже понад 500 спортивних обʼєктів постраждали від бомбардувань та ракетних ударів росії.

Трибуна поєднана з інтерактивною інсталяцією: відвідувачі зможуть прочитати й почути історію "Сонячного", який був тренувальною базою збірної Нідерландів на "Євро-2012", а потім став головним тренувальним стадіоном для національної команди України. VR-окуляри перенесуть кожного на стадіон у реальному часі, щоб побачити, який вигляд він має після російського удару

- зазначили в міністерстві. 

Нагадаємо

Видання The Guardian повідомляло, що напередодні першого матчу української збірної з футболу на Євро-2024, у Мюнхені встановили трибуну харківського стадіону "Сонячний". Після Мюнхена стенд вирушить у тур містами Німеччини, наступною зупинкою якого стане Дюссельдорф. Там 21 червня збірна України зіграє свій другий матч на Євро-2024 проти Словаччини.

Павло Башинський

Павло Башинський

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The Guardian
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