Як нагадування про війну: до Євро-2024 в Мюнхені встановили трибуни зі стадіону "Сонячний", який знищила росія
Київ • УНН
У Мюнхені, напередодні матчу України в Євро-2024, в центрі міста встановили частину зі зруйнованих трибун харківського стадіону, який знищили окупаційні війська рф. Інсталяція покликана привернути увагу міжнародної спільноти на воєнні злочини РФ
Напередодні першого матчу української збірної з футболу на Євро-2024, у Мюнхені встановили трибуну харківського стадіону "Сонячний". Його у 2022 році під час одного з обстрілів знищила росія. Про це пише УНН з посиланням на The Guardian.
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У виданні пояснили, що вся кампанія України на Євро-2024 супроводжуватиметься суворим нагадуванням про руйнування внаслідок російського вторгнення.
Як відомо, 20 травня 2022-го російська армія обстріляла стадіон, внаслідок чого було зруйновано трибуни. Ракети також влучили і в футбольне поле.
Нині частину пошкодженої трибуни встановили в Мюнхені, щоб привернути увагу міжнародної спільноти на воєнні злочини РФ під час російсько-української війни.
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Стадіон був тренувальною базою збірної Нідерландів під час Євро-2012, а згодом став основним тренувальним стадіоном для збірної України.
Після Мюнхена стенд вирушить у тур містами Німеччини, наступною зупинкою якого стане Дюссельдорф. Там 21 червня збірна України зіграє свій другий матч на Євро-2024 проти Словаччини.
Нагадаємо
УЄФА хоче прибрати російські прапори зі стадіону, коли Україна проводитиме свою першу гру на чемпіонаті Європи з футболу у понеділок, після того, як деякі з них були виставлені на трибунах під час інших матчів.