В преддверии первого матча украинской сборной по футболу на Евро-2024, в Мюнхене установили трибуну харьковского стадиона "Солнечный". Его в 2022 году во время одного из обстрелов уничтожила рф. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

В издании объяснили, что вся кампания Украины на Евро-2024 будет сопровождаться строгим напоминанием о разрушениях в результате российского вторжения.

Как известно, 20 мая 2022-го российская армия обстреляла стадион, в результате чего были разрушены трибуны. Ракеты также попали и в футбольное поле.

Сейчас часть поврежденной трибуны установили в Мюнхене, чтобы привлечь внимание международного сообщества на военные преступления РФ во время российско-украинской войны.

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Дополнение

Стадион был тренировочной базой сборной Нидерландов во время Евро-2012, а впоследствии стал основным тренировочным стадионом для сборной Украины.

После Мюнхена стенд отправится в тур по городам Германии, следующей остановкой которого станет Дюссельдорф. Там 21 июня сборная Украины сыграет свой второй матч на Евро-2024 против Словакии.

Напомним,

УЕФА хочет убрать российские флаги со стадиона, когда Украина будет проводить свою первую игру на чемпионате Европы по футболу в понедельник, после того, как некоторые из них были выставлены на трибунах во время других матчей.