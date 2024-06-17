УЄФА зібрався прибрати російські прапори зі стадіону під час першого матчу України на Євро-2024
Київ • УНН
УЄФА спробує прибрати російські прапори зі стадіону в Мюнхені, коли Україна гратиме з Румунією на груповому етапі Євро-2024.
УЄФА хоче прибрати російські прапори зі стадіону, коли Україна проводитиме свою першу гру на чемпіонаті Європи з футболу у понеділок, після того, як деякі з них були виставлені на трибунах під час інших матчів, пише УНН з посиланням на AP.
Деталі
УЄФА заявив, що співробітники служби безпеки спробують перехопити та прибрати російські прапори з виставлених на мюнхенському стадіоні, де Україна грає з Румунією в понеділок вдень у межах групового етапу Євро-2024.
Російські команди були усунені УЄФА від міжнародних змагань за кілька днів після повного військового вторгнення в Україну, що розпочалося у лютому 2022 року.
Тим не менш, громадяни росії могли б спробувати купити квитки на Євро-2024. Національний прапор з білими, червоними та синіми горизонтальними смугами був виставлений на деяких із перших матчів групового етапу, у тому числі в Мюнхені минулої п'ятниці поряд із прапорами Шотландії у матчі відкриття проти Німеччини, вказує видання.
Декілька російських прапорів також були помічені серед уболівальників Сербії під час гри їхньої команди проти Англії в неділю в Гельзенкірхені. Сербія є одним із найсильніших традиційних союзників росії в Європі, зазначає видання.
На багатьох зображеннях Джуда Беллінгема, який святкував забитий єдиний гол у грі за збірну Англії, було чітко видно російські прапори за ним у сербській частині стадіону.
Доповнення
Раніше влада Німеччини заявила, що хоче дозволити проносити лише прапори команд-учасниць на стадіони та офіційні фан-зони, які транслюють ігри на великих екранах у 10 містах-господарях. Це також розглядалося як захисний захід, щоб уникнути можливих провокацій у разі демонстрації прапорів Ізраїлю та Палестини.
УЄФА також має дисциплінарні правила щодо політичних повідомлень на стадіонах, і він може карати команди, якщо їх демонструють їхні вболівальники.