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Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

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УЄФА зібрався прибрати російські прапори зі стадіону під час першого матчу України на Євро-2024

Київ • УНН

 • 20947 перегляди

УЄФА спробує прибрати російські прапори зі стадіону в Мюнхені, коли Україна гратиме з Румунією на груповому етапі Євро-2024.

УЄФА зібрався прибрати російські прапори зі стадіону під час першого матчу України на Євро-2024

УЄФА хоче прибрати російські прапори зі стадіону, коли Україна проводитиме свою першу гру на чемпіонаті Європи з футболу у понеділок, після того, як деякі з них були виставлені на трибунах під час інших матчів, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

УЄФА заявив, що співробітники служби безпеки спробують перехопити та прибрати російські прапори з виставлених на мюнхенському стадіоні, де Україна грає з Румунією в понеділок вдень у межах групового етапу Євро-2024.

Російські команди були усунені УЄФА від міжнародних змагань за кілька днів після повного військового вторгнення в Україну, що розпочалося у лютому 2022 року.

Тим не менш, громадяни росії могли б спробувати купити квитки на Євро-2024. Національний прапор з білими, червоними та синіми горизонтальними смугами був виставлений на деяких із перших матчів групового етапу, у тому числі в Мюнхені минулої п'ятниці поряд із прапорами Шотландії у матчі відкриття проти Німеччини, вказує видання.

Декілька російських прапорів також були помічені серед уболівальників Сербії під час гри їхньої команди проти Англії в неділю в Гельзенкірхені. Сербія є одним із найсильніших традиційних союзників росії в Європі, зазначає видання.

На багатьох зображеннях Джуда Беллінгема, який святкував забитий єдиний гол у грі за збірну Англії, було чітко видно російські прапори за ним у сербській частині стадіону.

Доповнення

Раніше влада Німеччини заявила, що хоче дозволити проносити лише прапори команд-учасниць на стадіони та офіційні фан-зони, які транслюють ігри на великих екранах у 10 містах-господарях. Це також розглядалося як захисний захід, щоб уникнути можливих провокацій у разі демонстрації прапорів Ізраїлю та Палестини.

УЄФА також має дисциплінарні правила щодо політичних повідомлень на стадіонах, і він може карати команди, якщо їх демонструють їхні вболівальники.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаСпорт
Мюнхен
Гельзенкірхен
Сербія
Англія
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