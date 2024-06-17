УЕФА хочет убрать российские флаги со стадиона, когда Украина будет проводить свою первую игру на чемпионате Европы по футболу в понедельник, после того, как некоторые из них были выставлены на трибунах во время других матчей, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

УЕФА заявил, что сотрудники службы безопасности попытаются перехватить и убрать российские флаги с выставленных на мюнхенском стадионе, где Украина играет с Румынией в понедельник днем в рамках группового этапа Евро-2024.

Российские команды были отстранены УЕФА от международных соревнований через несколько дней после полного военного вторжения в Украину, начавшегося в феврале 2022 года.

Тем не менее, граждане россии могли бы попытаться купить билеты на Евро-2024. Национальный флаг с белыми, красными и синими горизонтальными полосами был выставлен на некоторых из первых матчей группового этапа, в том числе в Мюнхене в прошлую пятницу рядом с флагами Шотландии в матче открытия против Германии, указывает издание.

Несколько российских флагов также были замечены среди болельщиков Сербии во время игры их команды против Англии в воскресенье в Гельзенкирхене. Сербия является одним из сильнейших традиционных союзников россии в Европе, отмечает издание.

На многих изображениях Джуда Беллингема, который праздновал забитый единственный гол в игре за сборную Англии, были четко видны российские флаги за ним в сербской части стадиона.

Дополнение

Ранее власти Германии заявили, что хотят разрешить проносить только флаги команд-участниц на стадионы и официальные фан-зоны, которые транслируют игры на больших экранах в 10 городах-хозяевах. Это также рассматривалось как защитная мера, чтобы избежать возможных провокаций в случае демонстрации флагов Израиля и Палестины.

УЕФА также имеет дисциплинарные правила в отношении политических сообщений на стадионах, и он может наказывать команды, если их демонстрируют их болельщики.