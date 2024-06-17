"Футбол не вне войны": в Мюнхене установили трибуну со стадиона "Солнечный", который уничтожила россия

В центре Мюнхена установили трибуну харьковского стадиона "Солнечный", чтобы она свидетельствовала перед миром, что футбол не вне войны, ведь более 500 спортивных объектов пострадали от бомбардировок и ракетных ударов России.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, передает УНН.

Детали

При содействии Генерального консульства Украины в центр Мюнхена привезли трибуну харьковского стадиона "Солнечный". Он был построен Украиной к "Евро-2012" и разрушен российскими войсками в мае 2022 года - говорится в сообщении.

Отмечается, что трибуну установили, чтобы она свидетельствовала перед миром - футбол не вне войны, ведь более 500 спортивных объектов пострадали от бомбардировок и ракетных ударов России.

Трибуна совмещена с интерактивной инсталляцией: посетители смогут прочитать и услышать историю "Солнечного", который был тренировочной базой сборной Нидерландов на "Евро-2012", а затем стал главным тренировочным стадионом для национальной команды Украины. VR-очки перенесут каждого на стадион в реальном времени, чтобы увидеть, как он выглядит после российского удара - отметили в министерстве.

Напомним,

Издание The Guardian сообщало, что накануне первого матча украинской сборной по футболу на Евро-2024, в Мюнхене установили трибуну харьковского стадионв "Солнечный". После Мюнхена стенд отправится в тур по городам Германии, следующей остановкой которого станет Дюссельдорф. Там 21 июня сборная Украины сыграет свой второй матч на Евро-2024 против Словакии.