Определилась вторая пара 1/8 финала Евро-2024

Стала известна вторая пара 1/8 финала Евро-2024 по футболу. Второго по счету четвертьфиналиста турнира будут определять Германия и Дания, пишет АР, передает УНН.

Детали

Немцы с 7 очками стали победителями группы А. Команда Юлиана Нагельсманна сокрушила Шотландию (5:1), обыграла Венгрию (2:0) и спасла ничью против Швейцарии (1:1).

Датчане (3 балла) заняли второе место в квартете C, который с 5 пунктами выиграла Англия. Команда Каспера Юльманна сыграла вничью со Словенией (1:1), взяла очко против англичан (1:1) и разошлась ничьей с Сербией (0:0).

Матч Германия - Дания состоится в субботу, 29 июня, в Дортмунде. Начало игры - в 22:00 по киевскому времени.

Днем ранее определилась первая пара 1/8 финала Евро-2024: Швейцария встретится с Италией (29 июня, старт поединка в Берлине - в 19:00 по киевскому времени).

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