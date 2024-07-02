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Збірна Нідерландів вийшла у чвертьфінал Євро-2024, перегравши Румунію

Київ • УНН

 • 20283 перегляди

Збірна Нідерландів вийшла до чвертьфіналу Євро-2024 після перемоги над Румунією з рахунком 3:0, голи забили Коді Гакпо, Доніел Мален (2).

Збірна Нідерландів вийшла у чвертьфінал Євро-2024, перегравши Румунію

Національна збірна Нідерландів переграла збірну Румунії з рахунком 3:0 та пройшла до чвертьфіналу Євро-2024. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Обидві команди подолали груповий раунд з доробком у чотири очки: румуни виграли групу Е за участю України, Нідерланди ж пробилися через рейтинг третіх місць у квартеті D з австрійцями та французами.

Найгостріший момент на старті матчу створили румуни: Денніс Ман після проходу пробив над поперечиною. Нідерланди відповіли голом на 20-й хвилині. Коді Гакпо змістився з лівого флангу і потужив ударом у ближній кут відкрив рахунок – 1:0.

Активніше другий тайм розпочали "помаранчеві". Зокрема, у стійку після розіграшу кутового поцілив Вірджил ван Дейк.

Вдруге м'яч опинився у воротах румунів після години ігрового часу. Близьким до дубля був Гакпо, але його другий м'яч VAR скасував через офсайд.

Перевагу Нідерландів урешті подвоїв Доніелл Мален. Цього разу Гакпо виступив асистентом: продерся з м'ячем до лицевої лінії та відкотив під удар партнеру – 2:0.

Доповнення

Євро-2024. 1/8 фіналу

Румунія – Нідерланди 0:3

Голи: Гакпо, 20, Мален, 83, 90+3.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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