Збірна Нідерландів вийшла у чвертьфінал Євро-2024, перегравши Румунію
Київ • УНН
Збірна Нідерландів вийшла до чвертьфіналу Євро-2024 після перемоги над Румунією з рахунком 3:0, голи забили Коді Гакпо, Доніел Мален (2).
Національна збірна Нідерландів переграла збірну Румунії з рахунком 3:0 та пройшла до чвертьфіналу Євро-2024. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Обидві команди подолали груповий раунд з доробком у чотири очки: румуни виграли групу Е за участю України, Нідерланди ж пробилися через рейтинг третіх місць у квартеті D з австрійцями та французами.
Найгостріший момент на старті матчу створили румуни: Денніс Ман після проходу пробив над поперечиною. Нідерланди відповіли голом на 20-й хвилині. Коді Гакпо змістився з лівого флангу і потужив ударом у ближній кут відкрив рахунок – 1:0.
Активніше другий тайм розпочали "помаранчеві". Зокрема, у стійку після розіграшу кутового поцілив Вірджил ван Дейк.
Вдруге м'яч опинився у воротах румунів після години ігрового часу. Близьким до дубля був Гакпо, але його другий м'яч VAR скасував через офсайд.
Перевагу Нідерландів урешті подвоїв Доніелл Мален. Цього разу Гакпо виступив асистентом: продерся з м'ячем до лицевої лінії та відкотив під удар партнеру – 2:0.
Доповнення
Євро-2024. 1/8 фіналу
Румунія – Нідерланди 0:3
Голи: Гакпо, 20, Мален, 83, 90+3.
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