Євро-2024: збірна Франції мінімально обіграла Бельгію та вийшла до чвертьфіналу
Київ • УНН
Збірна Франції перемогла Бельгію з рахунком 1:0 у плей-офф чемпіонату Європи і вийшла до чвертьфіналу.
Збірна Франції переграла збірну Бельгії в плей-офф чемпіонату Європи. Таким чином французи виходять чвертьфінал. Про це пише УНН з посиланням на УЄФА.
Деталі
Матч закінчився із рахунком 1:0. Єдиний гол на 85-й хвилині забив захисник бельгійців Ян Вертонген - він зрізав м'яч у свої ворота після удару нападника "ПСЖ" Рандаля Коло-Муані.
Наступний матч французів відбудеться 5 липня. Тоді вони гратимуть з переможцем матчу Португалія – Словенія.
Нагадаємо
Збірна Іспанії пробилася до чвертьфіналу Євро-2024 після розгромної перемоги над Грузією на старті плей-оф — 4:1. Іспанці, що підходили до плей-оф одними з найбільших фаворитів турніру, в групі виграли всі три матчі із загальним рахунком 5:0.
Англія вирвала перемогу над Словаччиною та пробилася у чвертьфінал Євро-202401.07.24, 00:12 • 19673 перегляди