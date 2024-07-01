Англія вирвала перемогу над Словаччиною та пробилася у чвертьфінал Євро-2024
Київ • УНН
Англія перемогла Словаччину 2:1 після додаткового часу і вийшла до чвертьфіналу Євро-2024.
Першу чвертьфінальну пару Євро-2024 англійці сформували зі збірною Швейцарії. Чинний віцечемпіон Європи з футболу, збірна Англія пробилася до чвертьфіналу Євро-2024 завдяки вольовій перемозі над Словаччиною — 2:1 після додаткового часу. Про це повідомляє Суспільне.Спорт, передає УНН.
Деталі
У груповому раунді англійці обмежилися двома забитими голами та звели два з трьох поєдинків у нічию. Єдину перемогу — з мінімальним рахунком 1:0 — підопічні Гарета Саутгейта здобули в стартовому турі над Сербією.
Словаччина ж пробилася до плей-оф через рейтинг третіх місць. Досі єдиної поразки на турнірі команді Франческо Кальцони завдавала Україна — 1:2 в другому турі.
Як пройшов матч?
Словаччина відкрила рахунок на 26-й хвилині. Третім м'ячем на турнірі відзначився Іван Шранц, що продерся повз захисника і вразив нижній кут.
Англійцям вдалося занести м'яч у ворота словаків на початку другого тайму. Філ Фоден з кількох метрів замкнув передачу Кірана Тріпп'єра, але взяття воріт скасували через офсайд.
Супершанс зрівнювати рахунок мав Деклан Райс: хавбек пробивав з-за меж штрафного майданчика, але поцілив у стійку.
Лише на п'ятій компенсованій хвилині Англії вдалося вирвати нічию та перевести зустріч на екстратайми. Удар через себе з центру штрафного вийшов у Джуда Беллінгема — 1:1.
Англії вистачило хвилини, аби вийти вперед на старті додаткового часу. Словаки відбилися після розіграшу штрафного, але вже наступну атаку результативним ударом головою довершив Гаррі Кейн — 2:1.
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