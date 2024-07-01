Англия вырвала победу над Словакией и пробилась в четвертьфинал Евро-2024

Первую четвертьфинальную пару Евро-2024 англичане сформировали со сборной Швейцарии. Действующий вице-чемпион Европы по футболу, сборная Англия пробилась в четвертьфинал Евро-2024 благодаря волевой победе над Словакией - 2:1 после дополнительного времени. Об этом сообщает Суспільне.Спорт, передает УНН.

Детали

В групповом раунде англичане ограничились двумя забитыми голами и свели два из трех поединков в ничью. Единственную победу - с минимальным счетом 1:0 - подопечные Гарета Саутгейта одержали в стартовом туре над Сербией.

Словакия же пробилась в плей-офф через рейтинг третьих мест. До сих пор единственное поражение на турнире команде Франческо Кальцони наносила Украина - 1:2 во втором туре.

Как прошел матч?

Словакия открыла счет на 26-й минуте. Третьим мячом на турнире отметился Иван Шранц, который продрался мимо защитника и поразил нижний угол.

Англичанам удалось занести мяч в ворота словаков в начале второго тайма. Фил Фоден с нескольких метров замкнул передачу Кирана Триппьера, но взятие ворот отменили из-за офсайда. говорится в сообщении.

Супершанс сравнивать счет имел Деклан Райс: хавбек пробивал из-за пределов штрафной площади, но попал в стойку.

Лишь на пятой компенсированной минуте Англии удалось вырвать ничью и перевести встречу на экстратайм. Удар через себя из центра штрафной получился у Джуда Беллингема - 1:1.

Англии хватило минуты, чтобы выйти вперед на старте дополнительного времени. Словаки отбились после розыгрыша штрафного, но уже следующую атаку результативным ударом головой довершил Гарри Кейн - 2:1.

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