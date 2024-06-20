Сербия пригрозила выйти из Евро-2024 из-за скандирования фанатов во время матча Хорватии и Албании. Пишет УНН со ссылкой на Le Parisien.

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Сербия пригрозила сняться с Евро-2024 из-за агрессивных кричалок болельщиков во время матча Хорватии и Албании

Контекст

В среду во время матча группы B между Хорватией и Албанией, закончившегося ничьей (2:2), было слышно, как болельщики обеих команд скандировали призывы убивать сербов.

Генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Йован Шурбатович заявил, что его сборная откажется от участия в чемпионате Европы, если УЕФА не накажет болельщиков.

"Мы готовы не продолжать соревнования, если УЕФА не накажет их, - прокомментировал чиновник.

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По мнению экспертов сербы не собираются покидать соревнования.

""Я думаю, что это блеф. ",- сказал Александар Холига, главный редактор хорватского спортивного СМИ "Телеспорт".

"Такие скандирования ужасны, но в Хорватии и Сербии такие тексты вы постоянно слышите на чемпионате", - уверяет он, прогнозируя, что албанской и хорватской федерациям придется "заплатить штрафы".

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