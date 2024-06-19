Киев • УНН
Грузинские болельщики спели антипутинскую песню "Putin is a f***ing idiot" во время матча Евро-2024 между Грузией и Турцией, который транслировался в прямом эфире российского спортивного телеканала "Матч ТВ".
Во время матча Грузии и Турции на Чемпионате Европы по футболу, болельщики сборной Грузии спели хит о российском диктаторе Владимире Путине "Путин х***о", передает УНН.
Детали
Песня прозвучала в прямом эфире на российском спортивном телеканале "Матч ТВ", который транслирует Евро.
Национальная команда Турции переиграла сборную Грузии в стартовом туре группы F чемпионата Европы.
Грузинские и турецкие болельщики устроили драку перед матчем Евро-202418 июня 2024, 18:00 • 13665 просмотров