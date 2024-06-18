В Дортмунде, Германия, перед матчем группового этапа Евро-2024 между Грузией и Турцией грузинские и турецкие болельщики устроили драку на стадионе, в которой приняли участие около 40 человек с каждой стороны, что привело к столкновениям, которые потребовали вмешательства полиции и изъятия около 10 правонарушителей.
Сегодня в немецком Дортмунде в рамках первого тура группового этапа Евро-2024 играют сборные Грузии и Турции. Перед началом матча, грузинские и турецкие болельщики устроили драку на стадионе. Об этом пишет УНН со ссылкой на российскую службу ВВС.
Детали
Сообщается, что незадолго до начала матча, грузинские и турецкие болельщики устроили драку на стадионе. Столкновения начались перед входом на трибуну с болельщиками из Турции.
Болельщиков двух команд разделила немецкая полиция. В драке участвовали около 40 человек с каждой стороны.
Грузинский блогер Николай Левшиц сообщил, что спецназ и стюарды вывели за пределы стадиона около 10 правонарушителей.
Отметим, что для Грузии это первый в истории чемпионат Европы. Сборная провела яркий матч, но уступила Турции со счетом 1:3.
Напомним
Вчера подопечные Сергея Реброва неудачно стартовали на чемпионате Евро-2024. В первом поединке украинская сборная разгромно уступила сборной Румынии - 3:0.