Грузинські та турецькі вболівальники влаштували бійку перед матчем Євро-2024

У Дортмунді, Німеччина, перед матчем групового етапу Євро-2024 між Грузією та Туреччиною грузинські та турецькі вболівальники влаштували бійку на стадіоні, в якій взяли участь близько 40 осіб з кожного боку, що призвело до сутичок, які потребували втручання поліції та вилучення близько 10 правопорушників.