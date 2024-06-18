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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Грузинські та турецькі вболівальники влаштували бійку перед матчем Євро-2024

Київ • УНН

 • 27273 перегляди

У Дортмунді, Німеччина, перед матчем групового етапу Євро-2024 між Грузією та Туреччиною грузинські та турецькі вболівальники влаштували бійку на стадіоні, в якій взяли участь близько 40 осіб з кожного боку, що призвело до сутичок, які потребували втручання поліції та вилучення близько 10 правопорушників.

Грузинські та турецькі вболівальники влаштували бійку перед матчем Євро-2024

Сьогодні у німецькому Дортмунді в рамках першого туру групового етапу Євро-2024 грають збірні Грузії та Туреччини. Перед початком матчу, грузинські та турецькі вболівальники влаштували бійку на стадіоні. Про це пише УНН з посиланням на російську службу ВВС.

Деталі

Повідомляється, що незадовго до початку матчу, грузинські та турецькі вболівальники влаштували бійку на стадіоні. Зіткнення почалися перед входом на трибуну з уболівальниками з Туреччини.

Вболівальників двох команд розділила німецька поліція. У бійці брали участь близько 40 осіб із кожного боку.

Грузинський блогер Ніколай Левшиц повідомив, що спецназ та стюарди вивели за межі стадіону близько 10 правопорушників.

Зазначимо, що для Грузії це перший в історії чемпіонат Європи. Збірна провела яскравий матч, але поступилась Туреччині із рахунком 1:3.

Нагадаємо

Вчора підопічні Сергія Реброва невдало стартували на чемпіонаті Євро-2024. У першому поєдинку українська збірна розгромно поступилася збірній Румунії - 3:0.

Павло Башинський

Павло Башинський

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