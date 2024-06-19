Грузинські вболівальники заспівали на Євро-2024 "Путін х***о"
Київ • УНН
Грузинські вболівальники заспівали антипутінську пісню "Putin is a f***ing idiot" під час матчу Євро-2024 між Грузією та Туреччиною, який транслювався в прямому ефірі російського спортивного телеканалу "Матч ТВ".
Під час матчу Грузії і Туреччини на Чемпіонаті Європи з футболу, вболівальники збірної Грузії заспівали хіт про російського диктатора Володимира Путіна "Путін х***о", передає УНН.
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Пісня пролунала у прямому ефірі на російському спортивному телеканалі "Матч ТВ", який транслює Євро.
Національна команда Туреччини переграла збірну Грузії в стартовому турі групи F чемпіонату Європи.
Грузинські та турецькі вболівальники влаштували бійку перед матчем Євро-2024 18.06.24, 21:00 • 27273 перегляди